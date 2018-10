Raar maar waar: lengte van ring- en wijsvinger zegt iets over seksuele voorkeur VW

18 oktober 2018

09u04

Vrouwen bij wie de linker wijs- en ringvinger een verschillende lengte hebben, maken een grotere kans om lesbisch te zijn. Het lijkt cafépraat, maar het is de conclusie van een wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Essex in Groot-Brittannië.

Voor het onderzoek, gepubliceerd in The Archives of Sexual Behaviour, namen wetenschappers de lengte van de vingers van 18 identieke vrouwelijke tweelingen onder de loep, bij wij de ene hetero was en de andere lesbisch.

Gemiddeld had de lesbische helft verschillende afmetingen van de ring- en wijsvinger. Dat is een typische mannelijke eigenschap, maar dan enkel aan de linkerhand.

“Dat kan te maken hebben met een blootstelling aan te veel testosteron in de baarmoeder”, zo klinkt het bij dr. Tuesday Watts van het departement psychologie van de Essex University. “Aangezien identieke tweelingen 100 procent dezelfde genen hebben en toch een verschillende seksuele voorkeur kunnen hebben, moeten we de oorzaak daarvan ergens anders zoeken.”

“Onderzoek leert ons dat de seksuele voorkeur in de baarmoeder wordt bepaald en afhankelijk is van de hoeveelheid mannelijke hormonen waaraan we blootgesteld worden of de manier waarop ons lichaam daarop reageert. Wie blootgesteld wordt aan hogere doses zou meer kans maken op homo- of biseksualiteit.”

Het team onderzocht ook de vingers van 14 identieke mannelijke tweelingen, waar de een hetero was en de andere homoseksueel, maar daar werd geen verband gevonden.

Of de studie in de wetenschappelijke wereld meteen voor waar zal aangenomen worden, is nog maar de vraag. Het doet een beetje denken aan de 18de- en 19de eeuwse frenologie, de theorie waarbij men ervan uitgaat dat aanleg en persoonlijkheid afgeleid kunnen worden aan de vorm van de schedel. De theorie is al lang geklasseerd.