Psychologen ‘ontmaskeren’ liefde op het eerste gezicht

Steven Stroeykens

10 februari 2018

11u41 7 Seks & Relaties Mensen worden niet in een oogwenk echt verliefd — maar achteraf menen ze het zich wel zo te herinneren. Onderzoek door psychologen ontmaskert ‘liefde op het eerste gezicht’ als een kwestie van vertekende herinneringen en gewone lichamelijke aantrekkelijkheid.

Het is een van de grootste clichés uit de romantische sfeer: liefde op het eerste gezicht. Het wordt in ontelbare films uitgebeeld. En één op de drie mensen zegt het ooit al eens te hebben meegemaakt. Je wordt aan iemand voorgesteld op een feestje, je wisselt een paar woorden, een korte fijne babbel, lachen, je kijkt in elkaars ogen en je weet meteen: dit ís het, the real thing.

Of je ziet iemand, soms in een drukke zaal vol met mensen, en je voelt: op haar of hem kan ik zó verliefd worden, je maakt echt kennis en het klikt. Boem paukenslag! Verliefd!

Maar gaat het ooit wel écht zo in de werkelijkheid? Is echte verliefdheid niet een te ingewikkeld en diepgaand gevoel om zomaar in enkele tellen te komen opzetten? Heb je om echt verliefd te worden niet meer nodig dan één gesprek en een paar blikken?

Roze bril

Kortom, bestaat liefde op het eerste gezicht écht? Of is het niet meer dan een romantisch sprookje, zoals een Nederlands team psychologen, onder leiding van Florian Zsok, beweert. Dat magische moment is volgens hen niets meer dan sterke lichamelijke aantrekking.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN