Protest tegen Jongerengids: "Expliciete tekeningen zijn ongepast voor kinderen" Sophie Vereycken

14u52

Bron: Eigen berichtgeving 14 Jongerengids Seks & Relaties De Jongerengids, die in het vijfde en zesde leerjaar wordt uitgedeeld, valt niet overal in goede aarde. Zo werd er een petitie in het leven geroepen: "STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!" Vooral de verwijzing naar de expliciete site allesoverseks.be en het feit dat kinderen 'proactief' geïnformeerd worden over hun eerste kus en seksualiteit, schieten in het verkeerde keelgat. Minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) spreekt over "nieuwe preutsheid".

Volgens het Comité Bezorgde Ouders is de Jongerengids onverantwoord, en ze roepen andere ouders dan ook op om naar de schooldirectie te stappen. "De seksuele meerderjarigheid wordt door de wet vastgesteld op 16 jaar. Waarom wordt dan aan elf- en twaalfjarigen een Jongerengids meegegeven met expliciete informatie over seks, die jongeren onrechtstreeks uitnodigt om seksueel actief te worden?", zo vragen ze zich af.

Marian Michielsen van de Jongerengids begrijpt de commotie, maar nuanceert het iets te rooskleurige beeld dat veel ouders van hun hartendief hebben. "Jongeren zijn daar op die leeftijd effectief al wel mee bezig. Dan is het beter dat we hen goed informeren, dan dat ze zelf op ontdekkingstocht moeten gaan op het internet."

Niet alle ouders weten over elk onderwerp even veel en voor velen is het geen eenvoudig onderwerp om aan de eettafel te bespreken. Met deze gids krijgen jongeren de juiste info aangereikt Marian Michielsen

Wat het comité zelf voorstelt, namelijk dat de ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de seksuele opvoeding van de kinderen, druist bovendien in tegen het kinderrechtenverdrag: "Jongeren hebben recht op juiste informatie, en precies daarom is de gids in het leven geroepen. Niet alle ouders weten over elk onderwerp even veel en voor velen is en blijft het geen eenvoudig onderwerp om aan de eettafel te bespreken. Met de Jongerengids kunnen we garanderen dat alle kinderen de juiste informatie aangereikt krijgen."

Jongerengids

Die gids staat overigens niet op zich, vertelt Michielsen nog. "De leerkrachten worden gestimuleerd om met het boekje aan de slag te gaan en alles in groep te kaderen, dat is minstens even belangrijk als de informatie die erin staat. Niet elk kind van 11 is er even hard mee bezig, dat is waar. In de gids staat overigens ook dat wie er nog niet klaar voor is, het boekje even kan wegleggen en het later opnieuw kan vastnemen. Maar voor kinderen die er wél al klaar voor zijn en niet zo zoekvaardig zijn op het internet, of die het gesprek met hun ouders niet durven aangaan, is de Jongerengids wel hét informatiemiddel bij uitstek."

Te expliciete beelden

Ook de koepel van het Katholiek Onderwijs uitte al haar bedenkingen bij de gids. Zij plaatsten vooral vraagtekens bij de verwijzing naar de website allesoverseks.be, die volgens hen te expliciete tekeningen van seksuele standjes handelingen toont. Bij Sensoa, de makers van de site, zijn ze het daar niet mee eens. Volgens hen is het beter dat kinderen en jongeren meteen naar de website worden doorverwezen, dan dat ze zelf gaan Googelen en bijvoorbeeld op pornosites terecht komen.

"De site richt zich in de eerste plaats inderdaad tot jongeren die ouder zijn dan vijftien", aldus Boris Cruyssaert van Sensoa. "Maar als jongeren van 10 of 11 jaar inderdaad met die vragen zitten, bestaat er nog geen andere website die volledige informatie over relaties en seksualiteit biedt voor die jonge groep. Dus dan is het beter dat ze op deze site terecht komen."

Kleine minderheid

Minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) heeft intussen ook gereageerd. "Ik ben er voorstander van om seksualiteit open en bloot te bespreken, zonder taboes", zegt hij in Het Nieuwsblad. "En dat doet deze site inderdaad met expliciete tekeningen." Volgens hem is er trouwens maar een kleine groep die niet akkoord gaat met de gids. "Zij getuigen van een nieuwe preutsheid. Maar die preutsheid is verre van algemeen. Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Vlamingen denkt dat seksualiteit openlijk besproken mag worden."