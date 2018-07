Proper en niet te lang: zo ziet de ideale kus eruit Arne Adriaenssens

06 juli 2018

12u20

Bron: Coffee meets Bagel 0 Seks & Relaties Het is internationale kusjesdag. Of ze in jouw regio nu één, twee of drie kussen geven: vandaag zoen je best zoveel mogelijk. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe geef je de perfecte kus?

1. Poetsen, flossen en kauwen

Goed kussen is lastig. Bereid je daarom zorgvuldig voor. Je grootste prioriteit: poetsen, flossen en kauwen. 38 procent van de kussers vindt een slechte adem de grootste afknapper bij een stevige smakkerd. Dat blijkt uit een enquête op 10.000 mensen die datingblog Coffee meets Bagel uitvoerde. Look op een eerste date blijft dus uit den boze en een pakje kauwgom hoor je standaard op zak te hebben. Vooral vrouwen zijn erg gevoelig voor de staat van je gebit. Waar een man zijn kuspartner vooral beoordeelt op zijn of haar gezicht, kijken vrouwen naar hoe net en recht je tanden zijn. Eerst kuisen, dan kussen dus.

Een goede kus moet geen eeuwigheid duren. De ideale kus neemt maar twee tot vijf seconden in beslag. Liefst 61 procent van het panel was het daarmee eens. Hou je partner dus niet minutenlang gegijzeld met je lippen, maar hou het kort en krachtig. Verlies je wel niet in het tellen van de seconden tijdens je romantische onderonsje. Kussen met een chronometer naast je kan de sfeer serieus verpesten.

3. Kus het hele gezicht

Een gezicht bestaat uit meer dan een paar blinkende lippen. Ook de rest van het gelaat is het waard gekust te worden. Op de vraag “waar kus je het liefst” vullen lippen, voorhoofd en wangen de drie podiumplaatsen. Kies dus voor afwisseling en kus elke vierkante centimeter van je lief met evenveel enthousiasme.

4. To tongue or not to tongue?

Mag je je tong gebruiken tijdens het kussen? De zogenaamde Franse kus is voor sommigen het summum van zoenen en voor anderen een ware nachtmerrie. Zo’n 46 procent verkiest een intense kus zonder tong. Bij 44 procent mag er wel een beetje tong aan te pas komen, maar zeker niet te veel. Het intense tongworstellen is aan de meesten dus niet besteed. Over het algemeen kussen mannen liever met tong dan vrouwen.

De belangrijkste regel van allemaal: vergeet al onze goede raad en volg gewoon je buikgevoel. Wie zich al denkend en tellend een weg baant door een kus, zal er maar weinig succes mee oogsten. Ontspan je dus, laat het op je afkomen en laat je natuurlijk aangeboren zoentalent zijn werk doen.