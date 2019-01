Professor legt uit waarom we in de liefde geen rationele keuzes kunnen maken: “Verliefdheid is een verslaving” Nele Kemps

20 januari 2019

08u37

Bron: Redactie 0 Seks & Relaties We gaan er graag van uit dat we rationeel en weloverwogen beslissingen nemen, zelfs in de liefde. Maar het reptiel in ons brein denkt daar anders over. Slaande deuren, gebroken harten en heftige woorden… Leg de schuld maar bij je hersenstam. Gelukkig kan je je brein ook trainen.

“We dénken zo graag dat we ons gedrag in de hand hebben, zelfs als we verliefd worden”, zegt dokter Luc Swinnen. “De datingsites met hun wetenschappelijke algoritmes en lijstjes die je moet invullen, werken dat gevoel in de hand. Maar we maken onszelf iets wijs. Liefde controleer je niet. We zijn de speelbal van ons brein, al kan je het wel trainen en enigszins opvoeden.”

