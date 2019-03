Popster Halsey onthult dat ze 3 miskramen en 4 operaties heeft gehad door chronische vrouwenziekte TVM

29 maart 2019

12u51

Bron: ELLE, Daily Mail 0 Seks & Relaties De Amerikaanse zangeres Halsey (24) vertelde eerder al in een interview dat ze endometriose heeft. Nu laat ze weten dat die chronische aandoening er voor heeft gezorgd dat ze drie miskramen heeft gehad en vier zware operaties heeft moeten ondergaan. Wat is die ziekte juist waar naar schatting 10% van de vrouwen aan lijdt?

“Ik heb endometriose. Daardoor heb ik 3 miskramen gehad, 4 operaties moeten ondergaan en heb ik eigenlijk elke dag pijn. Ook heb ik € 265.00 ingezameld en gedoneerd aan onderzoek en programma’s voor de ziekte. Ik zeg dit niet omdat ik anders dan de anderen wil zijn. Ik wil gewoon een ziekte bespreekbaar maken die voor veel mensen nog onbekend is”, aldus Halsey op Twitter.

Wat is endometriose?

Endometriose is een chronische aandoening waarbij baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder groeit. Meestal in de onderbuik, op de buitenkant van de eierstokken, de eileiders, in de blaas en darmen. Die endometriumcellen gedragen zich hetzelfde als in de baarmoeder tijdens de menstruatie: ze worden dikker, en gaan bloeden als de menstruatie begint.

Endometriose kan gepaard gaan met ernstige en chronische pijn, soms zo pijnlijk dat vrouwen er van flauwvallen. Sommige vrouwen hebben er totaal geen last van, bij anderen heeft de aandoening zo’n sterke impact dat ze amper nog kunnen wandelen. De oorzaak van de aandoening is nog niet gekend door de wetenschap.

Belgisch onderzoek uit 2008 suggereert dat endometriose ook tot onvruchtbaarheid kan leiden, althans toch bij zo’n 30 à 40 % van de patiënten. Maar veel vrouwen raken wel gewoon zwanger, al dan niet via de natuurlijke weg.

Endometriose treft naar schatting 1 op de 10 vrouwen in hun vruchtbare periode, waaronder Halsey maar ook regisseuse en actrice Lena Dunham. Zij had zowat 10 jaar lang last van de aandoening en vorig jaar onthulde ze in een openhartige bijdrage in Vogue dat ze haar baarmoeder heeft laten verwijderen om van de pijn af te geraken. De meest drastische behandeling tegen de aandoening. Vaak kunnen medicatie die hormonen bevatten of - tijdelijk - zware pijnstillers ook soelaas bieden.

Helaas is en blijft het moeilijk om vast te stellen of iemand endometriose heeft of menstruatiepijn, in medische termen ook wel gekend als dysmenorroe. De enige optie is het laten vaststellen door een laparoscopie door een chirurg of uroloog die weet waar hij naar moet zoeken. Doordat het zo moeilijk te diagnosticeren valt, en omdat er nog niet alles over geweten is, duurt het meestal een paar jaar voordat er bij een vrouw wordt vastgesteld dat ze endometriose heeft. Vrouwen die het geluk hebben dat de huisarts de symptomen herkent, worden doorverwezen naar de gynaecoloog, die de specialist erbij haalt.