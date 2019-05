Plagen is om liefde vragen: waarom je partner een beetje treiteren je relatie sterker maakt NA

Bron: Red Online 0 Seks & Relaties Volgens een onderzoek van de Appalachian State University is elkaar af en toe plagen een van de belangrijkste indicatoren voor een gezonde, gelukkige relatie en wel om deze 5 goede redenen.

Jullie erkennen elkaars rare trekjes

Elkaar plagen gaat niet zozeer over lachen met de ander zijn onvolmaaktheden, maar om plezier hebben met jullie kleine kantjes. “Als je elkaar plaagt met jullie gekke trekjes, wijs je eigenlijk op de kantjes van iemands persoonlijkheid die anderen niet kennen”, vertelt celebrityrelatiecoach Laurel House. “Die trekjes zijn meestal de dingen waarom je net zoveel houdt van je partner en wat jullie band verschillend maakt van die van een vriendschap.”

Elkaar plagen versterkt jullie band

Je kan elkaar plagen vergeleken met een inside joke, iets wat alleen jou en je partner met elkaar verbindt. Terwijl jij je partner misschien plaagt met zijn of haar kuiltjes of de manier waarop ze het woord ‘sandwich’ uitspreken, laat je zien dat je hen ondanks hun onzekerheden toch even graag ziet. “Als je aan iemand vraagt wat ze het aantrekkelijkst vinden aan hun partner, is de kans zelfs groot dat dat precies hetzelfde is als waarmee ze hun partner plagen”, vertelt House.

Het voegt wat plezier toe aan jullie relatie

“Elkaar plagen is de ideale manier om wat plezier en luchtigheid toe te voegen aan jullie relatie. Humor is immers een van de gemakkelijkste manieren om stress te verlichten en een van de belangrijkste bouwstenen van een relatie”, vertelt House.

Het is veel intiemer dan je denkt

“Tijdens momenten van verveling, onzekerheid en ongemak kan je meteen het ijs breken, opnieuw met elkaar verbinden en plezier maken als je elkaar even plaagt. Je voelt je begrepen en gezien en je zal merken dat het erg geruststellend voelt om te weten dat je partner en jij elkaar niet alleen door en door kennen maar ook door dik en dun steunen”, aldus House.

Het is een kans om ruzie uit te klaren

Tenminste, als je het op een luchtige en leuke manier doet. House: “Je kan plagen ook gebruiken om iets moeilijkere onderwerpen aan te brengen op een zachte manier. Je kan immers een probleem aankaarten zonder dat gemoederen meteen verhit raken.”