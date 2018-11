Plagen is om liefde vragen: dezelfde humor maakt je relatie beter Margo Verhasselt

16 november 2018

13u30

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Welke kwaliteiten zoek jij in een lief? Slim, begripvol en grappig, het is vaak een standaardantwoord. Die laatste uit het lijstje zou trouwens een van de meest gewaardeerde kwaliteiten bij een persoon zijn. Geen wonder, samen lachen kan voor heel wat plezier zorgen én maken dat jullie een goede band krijgen. Al is gevoel voor humor voor iedereen anders. Een studie die werd gepubliceerd in the Journal of Research in Personality stelt dat hetzelfde gevoel voor humor hebben, positief kan zijn voor jullie relatie.

De onderzoekers interviewden 154 heteroseksuele koppels. Daarbij werd gevraagd naar hoe gelukkig ze waren, hoe ze ermee omgaan, als ze uitgelachen worden en wat ze ervan vinden om zélf iemand uit te lachen. Wat bleek? Koppels die dezelfde kijk op plagen hadden, gaven vaker aan dat ze gelukkig waren met hun relatie. Ook tussen de lakens is hetzelfde gevoel voor humor een voordeel, mensen waren over het algemeen minder negatief over hun seksleven als de humor goed zat.

“We vermoeden dat mensen die niet graag geplaagd worden, ongelukkiger zijn in hun relatie. We waren dan ook verrast dat, wanneer mensen graag anderen plagen, dat eigenlijk geen effect heeft op hoe gelukkig je bent”, stelt Kay Brauer, een auteur van de studie. Koppels waarbij de partners graag eens een mopje uithaalden, zouden zelfs vaker ruzie hebben, maar hun relatie wél beter vinden.

De onderzoekers gaven aan dat hetzelfde gevoel voor humor hebben niet genoeg is om een gelukkige relatie te onderhouden, het helpt wel om elkaar beter te begrijpen. Er zijn heel veel manieren waarop een gevoel voor humor zich kan ontwikkelen, het is dan ook belangrijk dat we inzien dat niet iedereen hetzelfde grappig vindt.

“Er zijn een heleboel factoren die bepalen of iemand iets grappig vindt of niet”, legt Brauer uit. “Studies bij families merkten al op dat ouders die het niet leuk vinden om geplaagd te worden, ook kinderen hebben die dezelfde mening delen. Zelfs genen kunnen dus een rol spelen bij wat we grappig vinden en wat niet.”