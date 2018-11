Pijn door een gebroken hart? 5 tips om er weer bovenop te komen Margo Verhasselt

26 november 2018

13u57 0 Seks & Relaties Als je ooit al een dramatische break-up meemaakte, dan weet je hoe moeilijk de periode daarna is. Je probeert uit te dokteren waarom het niet werkte en wat er nu juist misging. Maar soms komt een gebroken hart ook met fysieke pijn. Of je nu ‘s nachts ligt te woelen, duizelig bent of je eetlust verliest, een gebroken hart speelt zich vaak niet alleen mentaal uit.

“Wat je voelt zijn eigenlijk symptomen die ook voorkomen bij depressie of angst”, legt psychotherapeut en relatie-expert Rachel Sussman uit. Het is dan ook niet ongewoon dat je na een break-up te maken krijgt met duizeligheid of meer begint te zweten. Een aanleg voor depressie is daarbij niet nodig, maar mensen die sneller angst hebben hebben wel meer kans om deze gevoelens te krijgen.

Het maakt bovendien niet uit of jij degene was die een punt achter de relatie zette of niet. Als het op echte pijn door een gebroken hart aankomt, zijn we daar immers allemaal vaak niet goed op voorbereid. “We weten dat we ons slecht voelen als iemand niet langer met ons wil samenzijn, maar als jij de persoon bent die het uitmaakt, dan denk je vaak niet aan welke gevolgen dat ook voor jou kan hebben”, aldus de relatie-experte.

Er zijn heel wat factoren die maken dat je je slecht voelt, en bepalen hoelang je je zo voelt: hoelang de relatie was, hoe goed je opgevangen wordt door je omgeving en hoe belangrijk de relatie voor jou was. “Als je iemand bent die verlatingsangst heeft, of ooit al depressief was, dan duurt het vaak langer tot je je weer goed voelt”, meent Sussman. “Maar als je je goed in je vel voelt, dan lost het probleem zich vaak al op na enkele weken.”

5 tips om zo snel mogelijk te herstellen van een relatiebreuk

1. Zoek je ex niet op via sociale media. Zo blijft de ander door je hoofd spoken en wordt het nog moeilijker om te stoppen met fantaseren over jullie gebroken relatie. Verwijder hem of haar desnoods even van je vriendenlijst, tot je voelt dat je helemaal over de breuk heen bent.

2. Maak een lijstje met de dingen in je relatie die je minder leuk vond. Dat kunnen specifieke eigenschappen van je ex-partner zijn, maar net zo goed bepaalde compromissen die je tegen je zin moest maken. Meegaan naar familiefeesten, vegetarisch koken, enzovoort.

3. Zoek opnieuw naar wat je leuk vindt. Hobby’s of vrienden verwaarloosd tijdens jullie relatie? Pik de draad opnieuw op om opnieuw energie te krijgen. Ga sporten, volg muziekles, bel die oude vrienden op. Het leven gaat door, ook zonder je ex.

4. Verwijder dingen die herinneringen aan je ex pijnlijk maken, zoals foto’s, brieven, sms’jes enzovoort.

5. Reken op je vrienden. Ga in op het aanbod van verschillende vrienden die er voor je willen zijn na de relatiebreuk. Of het nu samen naar een droeve film kijken is of gaan paintballen: omring je door goed gezelschap dat je troost kan bieden.