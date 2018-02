Pieter (53): "Ik probeerde niet te denken aan het feit dat ze geen ondergoed droeg" LUST EN LIEFDE | Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

19 februari 2018

14u00

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties Pieter (53) wist eigenlijk wat voor vrouw hij voor zich had. Tikje diva, lichtgeraakt, bloedmooi. Zo eentje voor wie tig man een nekverrekking over heeft. Hij dacht, wat deert het, en liet zich lekker meevoeren door haar grillige karakter.

Nadat ik vijftien jaar had samengewoond, koos mijn vriendin van de ene dag op de andere voor een andere man en op het Tinder-account dat ik vervolgens aanmaakte, bleef het een tijdlang behoorlijk stil. Toen ik toch een match had, was dat met een vrouw met een prachtige, volle mond en indringende ogen. Ik was verbaasd. Ik ben een leuke man, maar geen grote knapperd, dus schreef ik haar: 'Weet je zeker dat je op de juiste kerel hebt gereageerd?' Ja, dat had ze. En de hele verdere avond wisselden we gezellige berichtjes uit.

