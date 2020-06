Petites Luxures bundelt erotische anekdotes: “Mijn borsten en schouders kwamen in de cheesecake terecht” Margo Verhasselt

12 juni 2020

11u05 0 Seks & Relaties Met de pikante, poëtische illustraties op zijn Instagramaccount ‘Petites Luxures’ scoort de Parijse illustrator Simon Frankart sinds 2014 hoge ogen. De tekeningen, gekruid met woordspelingen, kunnen rekenen op 1,3 miljoen volgers en nu brengt Frankart zijn eerste boek uit. We lichten alvast een tipje van de – zwoele – sluier.

Frankart vroeg zijn volgers om hun fijnste anekdotes op papier te zetten en door te sturen. Daaruit koos hij de 50 meest inspirerende. De tekstjes voorzag hij van een sensuele illustratie in zijn typische stijl. Wij geven een voorsmaakje.

Koninklijke biljart

“We waren uitgenodigd op een gekostumeerd bal. Ik was verkleed als Louis XV en zij als Madame de Pompadour. Toen de champagne ons naar het hoofd begon te stijgen, waande ik me de koning en nam ik haar zachtjes op het biljart dat in het midden van de bibliotheek stond.

Ondanks onze vurige passie en mijn allesverslindende hartstocht had ik er de grootste moeite mee om haar korset los te krijgen. Toen de laatste knoop uiteindelijk open sprong en ook haar kousen uit waren getrokken, toen ons voorspel voorbij was, gaven we ons aan elkaar over, zo hevig zelfs dat we in ons gedartel alle ballen in de gaten van het biljart hebben gestoten.

Kortom, dat partijtje was dubbel gewonnen, net als het gekostumeerde feestje.”

Maximilien (Charleroi, België)

Say cheesecake!

“Ik had een cheesecake gemaakt als dessert. Ik stond op van tafel en draaide me om om de taart aan te snijden. Hij kwam achter me staan en boog me over het werkblad, hij nam het mes uit mijn handen, spreidde mijn armen en duwde mijn hoofd naar beneden.

‘Verroer je niet’, zei hij. Hij deed mijn jurk omhoog, ik huiverde van opwinding toen ik hoorde dat zijn gesp openging. Toen hij zich op mij stortte, viel ik nog meer voorover en kwamen mijn borsten en schouders terecht in de cheesecake. We bleven nadien languit op de grond liggen, buiten adem, vol met crème, lachend om wat er net gebeurd was.”

Louise (Glasgow, Schotland)

Opgeblazen liefde

“Het was de eerste keer met mijn laatste vriendin. We hitsten elkaar wat op, er gebeurde niets abnormaals, tot het moment waarop ik een condoom moest omdoen. Ik verkrampte. Ik wilde zo erg mijn best doen om er een magisch moment van te maken dat ik was vergeten hoe ik het moest omdoen. Ik heb het condoom dan maar tussen mijn vingers genomen, het ontrold en erin geblazen als in een ballon. Net op dat moment kwam mijn vriendin op het bed zitten en keek me vragend aan met de woorden: ‘Maar wat doe je nu?’ Daarop kregen we de slappe lach en begonnen we aan de mooiste nacht van mijn leven.”

Mahiéddine (Buhl, Verenigde Staten)

Het boek zelf kopen? Petites Luxures, Intieme Verhalen uitgegeven door Uitgeverij Lannoo. 15 euro.