Pas getrouwd? De to-dolijst voor nà je huwelijk Liesbeth De Corte

08 augustus 2019

10u57 2 Seks & Relaties Lekker cliché, maar een huwelijk is voor veel mensen het mooiste moment van hun leven. Je wordt omringd door je naasten, danst je benen los, eet je buik rond en drinkt (veel) te veel cava. En daarna? Dan vallen veel koppels in een zwart gat en moeten ze tot overmaat van ramp nog een heleboel praktische zaken regelen. Om alles te vergemakkelijken maakt Iris Decreus, oprichtster van Lekker cliché, maar een huwelijk is voor veel mensen het mooiste moment van hun leven. Je wordt omringd door je naasten, danst je benen los, eet je buik rond en drinkt (veel) te veel cava. En daarna? Dan vallen veel koppels in een zwart gat en moeten ze tot overmaat van ramp nog een heleboel praktische zaken regelen. Om alles te vergemakkelijken maakt Iris Decreus, oprichtster van House of Weddings , een checklist.

Na maanden uitkijken en plannen is het eindelijk tijd voor je bruiloft, en voor je het weet is die voorbij gevlogen. Veel koppels worden dan overvallen door de post wedding blues. Alle stress valt van de schouders, maar ook het gevoel dat je op roze wolken loopt verdwijnt na enkele dagen. Hoe pak je dat aan?

Kater-brunch

“Het klinkt evident, maar probeer zo lang mogelijk na te genieten”, meent Iris Decreus. “Las de dag na je huwelijk nog een moment in met je ouders en getuigen, zoals een kater-brunch of een gezellige barbecue. Dat is de ideale manier om nog even alle memorabele herinneringen te overlopen en te koesteren.”

Minimoon

“Vertrek je niet meteen op huwelijksreis? Plan dan een minimoon en trek eropuit met je partner. Je moet heus geen lange of verre trip maken, maar wat quality time is een must om nog na te praten over het huwelijksfeest. ‘Wat vond jij van de cake? En heb jij de danspassen van nonkel Jef gezien?’ Zo kan je nog wat langer profiteren van de fijne sfeer van je trouwdag.”

Nieuw project

Decreus: “De beste manier om te vermijden dat je in een zwart gat valt, is door opnieuw in gang te schieten. Zoek daarom een nieuw project. Dat kan de huwelijksreis zijn, maar het is ook een goed idee om een kamer opnieuw te decoreren of je tuin onder handen te nemen. Nog een tip is een foto-avond organiseren voor je familieleden en beste vrienden.” Je hebt opnieuw iets om naar uit te kijken en je kan stoefen met je trouwfoto’s of -film. Win-win.

Get published

“Nu we toch bezig zijn over trouwfoto’s: vroeger vond men het niet beleefd om kiekjes te tonen aan mensen die je niet zo goed kent, zeker als het gaat om kennissen die niet uitgenodigd waren op het trouwfeest. Sinds de komst van sociale media is dat veranderd. Anno 2019 zetten veel tortelduifjes de weken na het huwelijk nog foto’s op Instagram. Ook een leuke manier om alles te herbeleven.”

Spreid de events

“Voor sommigen komt deze tip te laat, maar als je bijzondere dag nog niet gepasseerd is, dan raad ik aan om de activiteiten te spreiden. Zo gaat niet alle focus naar één dag. Uiteraard kan je het burgerlijk huwelijk plannen op dezelfde dag als de receptie en het avondfeest, maar dat hoeft niet. Hetzelfde geldt voor de receptie. Het gebeurt wel vaker dat ouders veel gasten - die jij van toeten noch blazen kent - willen uitnodigen. Dan kan je bijvoorbeeld donderdagavond een receptie organiseren voor die meute, en zaterdag de ceremonie en het avondfeest vieren met jouw beste vrienden.”

Zit je nog met je hoofd in de wolken? Dan mag je niet vergeten om een aantal praktische zaken te regelen. Ook deze - minder leuke - taakjes staan je nog te wachten.

Breng alles terug

Decreus: “De meeste dingen die je huurt of leent, moet je weer terugbrengen. Dat kan gaan van tafels en stoelen tot vazen, bloempotten en kaarshouders. Meestal mag je van de bloemist nog even de vazen met boeketten bijhouden, tot de bloemen verwelkt zijn. Wie een kostuum huurt, moet dat ook op tijd teruggeven.”

Droogkuis

“Kans is groot dat je trouwkleed en kostuum niet ongeschonden uit het feestgedruis komen. Sommigen opteren voor een ‘trash the dress’-fotoshoot. Poseren in de zee, in een weide rollen of elkaar bestrooien met confetti en kleurrijk poeder: je kan het je zo gek nog niet bedenken. De meesten kiezen er echter voor om hun kledij opnieuw proper te laten maken. Dan hangen ze het voorzichtig in een kleerkast of draperen ze het over een mannequin. Nog een andere optie is je kleed laten herwerken zodat je het achteraf nog kunt dragen voor andere gelegenheden.”

Foto’s

“Wil je een fotoalbum? Maak er dan zo snel mogelijk werk van”, zo raadt Decreus aan. “Wie zelf de handen uit de mouwen wil steken, mag het klusje zeker niet uitstellen, anders komt het er niet meer van. Idealiter vraag je het aan de fotograaf, want die heeft de hele dag met jullie beleefd en weet wat de mooiste, grappigste en meest ontroerende momenten waren.”

Attentie

“Het is de gewoonte om iedereen te bedanken. Vaak wordt er op de avond van het feest een kleine attentie meegegeven met de gasten. Als je dat niet gedaan hebt, kan je achteraf nog een kaartje sturen. Voor de ouders en de getuigen - of de mensen die veel geholpen hebben - wordt er geregeld een extraatje voorzien. Dat kan bijvoorbeeld een mini-fotoalbum zijn.”

Reviews

“Uit mijn ervaring weet ik dat leveranciers hun werk met veel passie en liefde uitvoeren, zodat elk aspect van de trouwdag perfect verloopt. Zet hen achteraf ook even in de bloemetjes door een recensie te schrijven, bijvoorbeeld op Facebook. Daar doe je niet alleen de leveranciers een plezier mee, maar ook toekomstige bruiden die er eventueel mee in zee willen gaan”, stelt Decreus.

Extra rompslomp

Iets serieuzer, maar daarom niet minder belangrijk. Het is tijd om de verzekeringen en financiële zaken op orde te stellen. Voor het nodige papierwerk neem je het best contact op met de verzekeringsmaatschappij en de bank. Kans is groot dat je ook heel wat enveloppen met geld cadeau gekregen hebt, dus die kan je ook ineens op je rekening zetten. Twee vliegen in één klap. Tot slot: wie z'n naam wil veranderen, moet ook dat nog regelen bij de gemeente.