Paperclipping is de nieuwste (wel heel ergerlijke) datingtrend

24 oktober 2019

08u51

Bron: Refinery29 1 Seks & Relaties Van ghosting en Van ghosting en fireworking tot Tindstagrammen : soms voelt het alsof er een hele woordenboek aan vreselijke datingtrends bestaat. En helaas zijn we nog niet aan de nieuwe patatjes want ook nu is er weer een nieuwe opgedoken: maak kennis met paperclipping.

Oké, Captain Obvious, uiteraard hebben we het hier niet over de paperclip die menig millennial vroeger gebruikte om allerlei schoolpapieren bij elkaar te houden. Waar de datingtrend dan weer wel van wegheeft is de zeer aanwezige gepensioneerde assistent ofwel de Clippy van Microsoft. Die dook te pas en onpas op om je hulp aan te bieden bij een Microsoft-programma en kan je ook opnieuw sinds kort installeren op je Mac.

Maar wat heeft Clippy nu precies met daten te maken? Afgelopen zomer gebruikte illustratrice Samantha Rothenberg het beruchte icoontje als een visual op haar Instagramaccount Violet Claire voor een soort irritant datinggedrag.

“Soms kom ik zonder reden opduiken”, zegt de Clippy in de afbeelding. “Kijk, de waarheid is, dat ik gekwetst, geschift en niet echt geïnteresseerd ben in jou. Maar ik wil niet dat je vergeet dat ik besta.”

Haar post ging viraal en de nieuwe term werd zelfs opgepikt door de New York Post, Glamour en NBC News. Waar paperclipping precies op neer komt is dat je eigenlijk nooit de kans krijgt om een breuk te verwerken omdat de andere af en toe weer opduikt in je leven en aan zijn of haar bestaan doet herinneren. “Dit gedrag komt zo vaak voor, maar door er nu een naam aan te geven kan je in plaats van voortdurend geconfronteerd te worden met valse hoop, verder gaan met je leven”, aldus Rothenberg.