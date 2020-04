Overspel in tijden van corona (deel 3). Gerard (40) ziet zijn minnaar elke ochtend tijdens snelwandelen: “Het verlangen was te groot, ineens smakte hij mij tegen de grond”

Hoe vergaat het dezer weken mensen die een dubbelleven leiden? Die nu, door de coronamaatregelen, vaker thuis zitten bij de bedrogen partner en hun minnaar of minnares tijdelijk niet kunnen zien? Overspelige liefdes in tijden van corona: vreemdgangers getuigen.

Seks & Relaties “Mijn minnaar en ik hébben geprobeerd om elkaar niet te zien”, zegt Gerard (40), die er naast zijn huwelijk een intense liefdesaffaire met een jongere man op nahoudt. “Veiligheid voor alles, zeker voor mijn kinderen. Maar... we hebben het niet kunnen volhouden. Aan het jaagpad smakte hij mij ineens tegen de grond, ik zag de zon door de kersenbloesems priemen en we zijn elkaar hevig beginnen te kussen.”

Annick GROBBEN

Dat het leven er in tijden van corona nog oneindig veel complexer op geworden is, heeft Gerard - hoogopgeleid, welbespraakt en zeer verfijnd - helemaal aan zichzelf te danken. Want sinds hij tijdens zijn huwelijk - met een eveneens zeer intelligente vrouw - toegaf aan zijn gevoelens voor een man, koos hij ervoor om, weliswaar na veel gepieker en na veel sessies op de sofa bij de psycholoog, letterlijk een dubbelleven te gaan leiden. Want hij houdt én van zijn vrouw én van zijn minaar Carlos (34), heeft hen allebei nodig. Overdag ziet hij tussen het werk door zijn minnaar, de avonden en weekends zijn voorbehouden voor zijn echtgenote en hun twee kinderen. Behoudens culturele uitstapjes die hij het liefst van al met Carlos maakt.

“Een dubbelleven is in normale tijden al lastig te organiseren, zeker omdat ik het op twee fronten goed wil doen, nu vergroot het de moeilijkheden nog meer”, zegt Gerard. “Want de routine is doorbroken. Mijn vrouw werkt nu van thuis uit, Carlos en ik moesten nieuwe manieren zoeken om contact te kunnen houden zonder dat zij achterdochtig zou worden.”

Er is eens, toen mijn gsm per ongeluk op speaker stond en ik met mijn hele gezin aan de eettafel zat, gedurende drie seconden een soort gekreun van Carlos te horen geweest

“Het was zonneklaar in het begin”, gaat Gerard verder. “Carlos en ik zouden géén fysiek contact hebben zolang de quarantainemaatregelen van kracht zijn. Hij ontmoet veel mensen in de fitness, ik zit in de IT-wereld en werk nog gedeeltelijk buitenshuis: onze gezondheid, en zeker die van mijn kinderen, primeert. Ik vond ook niet dat ik het mijn vrouw kon aandoen om, in deze gevaarlijke periode, achter haar rug contacten te hebben en zo de veiligheid van ons gezin op het spel te zetten. Carlos begréép dat, maar het viel hem heel zwaar. Want hij is alleen, ik heb mijn gezin nog. En hij beschouwt mij, terecht, als een volwaardige partner.”

Virtueel bemind

“De eerste week hebben we elkaar, overigens voor het eerst in ons leven, virtueel bemind. Via WhatsApp en Snap. Vol stress zat ik daarvan. ‘Carlos, ik moet oppassen hier thuis!’ ‘Je veux te voir, je ne peux plus!’, stuurde hij dan wanneer ik in de badkamer bang zat te wezen dat mijn vrouw of kinderen me zouden kunnen horen. Er is eens, toen mijn gsm per ongeluk op speaker stond en ik met mijn hele gezin aan de eettafel zat, gedurende drie seconden een soort gekreun van Carlos te horen geweest. ‘Wat is dat?’ ‘Gewoon, een grappig filmpje.’”

“Carlos is zéér fysiek en verlangde zo hevig naar alles wat tussen ons was weggevallen, dat hij op een nacht, aan het einde van week één, buiten aan mijn huis stond”, vervolgt Gerard. “Hij stuurde een sms: ‘Ik mis jou, ik mis jouw geur, gooi je pijama door het raam!’ ‘Amour, ik slaap hier naast mijn vrouw, is dit een grap?’ ‘Nee!’ Ik ben opgestaan en héb mijn pijama vanop de tweede verdieping door het venster gegooid. Stress! Al Facetimend gaven we elkaar kusjes, zeggende van ‘je t’aime’ en ‘je t’aime aussi’. Toen ik daarna terug bij mijn vrouw in bed kroop, vroeg ze waarom ik een nieuwe pijama aanhad. ‘Iets gemorst op die andere.’”

“Dat soort dingen wakkerde het verlangen naar elkaar alleen nog heviger aan. We misten niet alleen de seks, maar alles in ons leven dat we deelden. Kunnen babbelen over een goed boek, over een theaterstuk dat we hadden gezien, het gewoon samen zijn, quoi. Wat daar nu nog bijkwam: dat we het heel erg nodig hadden om onze angsten over het onbekende in deze onzekere tijden met elkaar te delen. In week twee besloten we elkaar van op afstand te zien aan het jaagpad waar ik ‘s ochtends altijd ga snelwandelen. We sloegen dan telkens een kort babbeltje, met genoeg afstand tussen ons is. Onze zintuigen raakten enorm geprikkeld. Hem niet mogen aanraken en voelen, vond ik nog zo veel erger dan hem helemaal niet zien.”

Mijn vrouw heeft er meer nood aan dan anders aan om te vrijen, omdat er nu ook meer tijd is. Aan die nood kom ik tegemoet, ja. Ik heb ook altijd graag met haar gevrijd. In plaats van één keer in de week vrijen wij nu vier keer

“En ja, in week drie was de situatie niet meer te houden. Voor ik goed en wel besefte, had Carlos mij daar aan het jaagpad tegen de grond gesmakt, hij wilde mij kussen, ik zag de zon door de kersenbloesems piepen en kuste hem vol overgave terug. We zijn vervolgens naar zijn thuis gegaan, hebben elkaar daar in alle hevigheid bemind. Daarna volgde een filosofisch gesprek: ‘Wat nu?’ We wisten dat we de social distancing die eerste twee weken hadden gerespecteerd, concludeerden daaruit dat we veilig waren en besloten dat we elkaar voortaan elke ochtend zouden zien. Snelwandelen, seks, ontbijt en naar huis. Hoe we ook hebben geprobeerd, we hebben het niet volgehouden, nee. Dat is spijtig, maar ook zo niet spijtig.”

Duidelijk afgesproken

Of hij zich niet onverantwoordelijk voelt? “Nee”, zegt Gerard. “Carlos en ik hebben heel duidelijk afgesproken dat ik voortaan alleen nog contact met mijn gezin ga hebben en hij met helemaal niemand. Ik kon al veel van thuis uit werken, ik doe het nu volledig. We vertrouwen elkaar daarin ook totaal. Ik ben, sinds Carlos en ik elkaar terug zien en beminnen, ook weer een veel betere echtgenoot en papa. Ik hoor mezelf niet meer tegen de kinderen zeggen, van: ‘Snap je die schooltaak nu nog niet?’ En in plaats van tegen mijn vrouw te snauwen ‘laat mij even gerust’, breng ik haar nu heel attent thee wanneer ze achter haar computer zit. Ik heb nu een uitlaatklep, hé. Ik weet: ‘Morgenvroeg kan ik weer gaan snelwandelen.’” (lacht)

“Ik ben wel dubbel zo moe. Want mijn vrouw heeft er meer nood aan dan anders aan om te vrijen, omdat er nu ook meer tijd is. Aan die nood kom ik tegemoet, ja. Ik heb ook altijd graag met haar gevrijd. In plaats van één keer in de week vrijen wij nu vier keer. Soms, wanneer ik na het snelwandelen vermoeid en met een rood aangezicht thuiskom, zegt mijn vrouw al eens: ‘Amai, je hebt precies ver en hard gelopen vandaag.’ Dan hoop ik stilletjes dat ze bij zichzelf zal denken: ‘Misschien moet ik hem dan vanavond in bed wat gerust laten.’”

Lees alle andere getuigenissen over ‘Overspel in tijden van corona’ hier.

Lees ook:

Catherine (45) kan niet meer zonder haar minnaar: “De laatste keer dat we elkaar zagen hadden we overal seks” (+)

Myriam (49) kon voor de lockdown nog snel afscheid nemen van haar minnaar: “Ik ben minstens tien keer klaargekomen” (+)

Liefde in tijden van corona: zo pak je lockdownseks aan (+)