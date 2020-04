Overspel in tijden van corona (deel 2): Myriam (49) kon voor de lockdown nog snel afscheid nemen van haar minnaar: “Ik ben minstens tien keer klaargekomen”

Hoe vergaat het dezer weken mensen die een dubbelleven leiden? Die nu, door de coronamaatregelen, vaker thuis zitten bij de bedrogen partner en hun minnaar of minnares tijdelijk niet kunnen zien? Overspelige liefdes in tijden van corona: vreemdgangers getuigen.

Seks & Relaties “Elke vrijdag staat mijn minnaar op de parking van mijn werk, om mij even te kunnen zien. Hij wuift niet, kijkt alleen maar hoe ik naar huis rij...” Het beeld lijkt zo weggelopen uit ‘The Bridges of Madison County’, waarin Meryl Streep voor de ogen van Clint Eastwood uit zijn leven rijdt. “Mijn man nu vaker zien en mijn minnaar niet: het zou andersom moeten zijn.”

“Ik moét verlof hebben morgen, desnoods vier uurtjes. Het is vrij dringend.” Dat zei Myriam (49) op 13 maart, dag voor het land in ‘lockdown’ ging, tegen haar baas in het ziekenhuis waar ze als verzorgster werkt. En wat er dan wel zo vrij dringend was? Ze wilde haar minnaar nog een laatste keer zien, want ze voelde aan alles dat er quarantainemaatregelen zaten aan te komen. Ze kreeg verlof, juist omdat ze op haar werk bekendstaat als een plichtsbewuste kracht die er de kantjes nooit afloopt. “Anders was ik bij wijze van spreken met mijn hoofd tegen de muur opgelopen zodat ik bij de huisarts een doktersbriefje had kunnen gaan halen”, zegt ze. “Echt, zo heftig was mijn verlangen om Fred toch nog één keer te kunnen zien.”

En Fred (54), dat is haar ex met wie ze haar echtgenoot al jaren bedriegt. Het grootste voordeel van Fred? Hij is the one, de vent die haar doet leven en tintelen. Zijn grootste nadeel? Hij voert geen klop uit in huis. Reden waarom Myriam hem trouwens lang geleden verliet, waarna ze trouwde met Bart (49), absolute tegenpool van Fred. Maar ze zou al snel inzien dat zelfs een hyperhulpvaardige en onnoemelijk attente echtgenoot het verlangen naar die gozer van een Fred niet kon blussen. Ze is Bart gaandeweg graag gaan zien als een broer en in haar hart altijd van Fred blijven houden. Zo veel dat ze het liegen en bedriegen ervoor over heeft.

Champagne

“Fred had champagne klaar gezet toen ik die 13de maart bij hem aankwam”, vertelt ze. “‘s Morgens om acht uur: kunt ge u dat voorstellen? In die vier uur hebben we vijf keer gevreeën en ben ik minstens tien keer klaargekomen. Dat heb ik altijd met Fred. Met hem vrijen, is altijd heftig. Hij had een lp van Jimi Hendrix opgelegd en daar lag ik dan, in zijn grote, sterke armen. Toen ik naar huis moest en ik niet zoals gewoonlijk ‘tot woensdag’ kon zeggen, voelde dat echt vreselijk. Ik was helemaal in tranen, Fred is iets nuchterder in die dingen. ‘Ik heb het jarenlang zonder u moeten stellen, dus twee maanden zullen ook wel lukken.’ ‘Ja, maar ik wil bij u zijn!’ Op weg naar huis zat ik aldoor te denken: ‘Hoe ga ik dat doorkomen zonder hem?’”

‘Mag ik uw muis nog eens zien? ’Toon mij uw borsten eens!’ Je zou eens moeten zien wat voor berichten ik ‘s morgens bij het ontbijt krijg

Ja, hoe komt ze het door? “Slecht, hé”, zucht ze. “Normaal zagen wij elkaar minstens één keer per week, nu heb ik Fred al drie weken niet aangeraakt. Ik bel hem elke dag. Om te vragen of hij oké is - o, wat ben ik bang dat hij ziek wordt, want hij sukkelt wat met zijn hart - en om te zeggen dat ik hem mis. Voor corona belden wij elkaar nooit. We sturen veel meer sms’jes, iets waar ik thuis echt mee moet opletten. Dan zit ik met mijn man in de zetel tv te kijken, floept er een sms van Fred op mijn gsm, waarop mijn man zegt ‘we zijn weer populair!’ en ik dan lieg, van: ‘O, een collega heeft mij weer gestuurd!’ En denk maar niet ik van zulke sms’jes veel kan genieten, want ik moet ze heel rap bekijken en ook heel rap weer wissen.”

Seksfoto’s

“Sinds corona vraagt Fred mij nog meer dan anders om ‘seksfoto’s’, zoals hij dat noemt”, gaat Myriam verder. “‘Mag ik uw muis nog eens zien? ’Toon mij uw borsten eens!’ Je zou eens moeten zien wat voor berichten ik ‘s morgens bij het ontbijt krijg. (lacht) Het is niet echt mijn ding, zulke foto’s maken, maar ik doe het toch. Voor hem. Ja, en dan maak je mee dat je één foto vergeet te wissen en dat net dan de dochter in je gsm zit te zoeken naar foto’s voor het jubileum van bompa en bomma. (zucht) Ik heb mijn gsm net niet uit haar handen geslagen, bij wijze van spreken. ‘Hela, ik zit toch ook niet in uw gsm!’ Dat vindt ze raar, dat ik dat zeg.”

Haar man is dezer weken vaker thuis dan anders, op haar vrije dagen - Myriam werkt parttime - ziet ze hem dus ook méér. “Maar ik doe wel heel veel overuren tegenwoordig”, lacht ze groen. “Want nu ik Fred niet kan zien, vind ik het nog lastiger om thuis te zijn. Ik ga minstens een uur na mijn man slapen, zodat ik zeker weet dàt hij slaapt. Ik verdraag nog minder dan voor corona dat hij mij aanraakt. Fred kan mij nu niet hebben, dan mijn man al helemaal niet. Soms zegt hij: ‘Seg, het is nu toch al heel lang geleden dat je mij nog eens hebt vastgepakt.’ Dan zeg ik: ‘Je wéét dat dat nu niet gaat, ik sta in de zorg! Niet kussen, niet aanraken!’ Mocht ik mijn man liefhebben, dan zou corona uiteraard geen excuus zijn. Ik huiver bij de gedachte dat hij mij in mijn nek kust wanneer ik sta te strijken. Mijn minnaar niet zien en mijn man vaker zien: het zou precies andersom moeten zijn.”

Ik ben niet het type dat aan zelfbevrediging doet. Dan wacht ik liever tot corona voorbij is en Fred mij met de rug tegen de muur zet

“Elke vrijdag, wanneer mijn werk in het ziekenhuis erop zit, gaat Fred op de parking staan, om mij toch even te kunnen zien”, zegt ze. “Ik rij daar de garage uit, ik zie hem zitten, onze ogen kruisen elkaar. Hij wuift niet, hij kijkt alleen maar hoe ik wegrij... En dan rij ik naar huis, jankend. Wij kunnen niet bij elkaar in de auto gaan zitten, want wij zouden niet van elkaar kunnen af blijven. Binnen de kortste keren zouden wij dan seks hebben. En dat riskeer ik niet. Ik wil hem niet in gevaar brengen, want dan kan ik hem misschien voorgoed kwijt zijn. Dan bijt ik liever op mijn tanden. Dat doe ik nu sowieso, op seksueel vlak. Ik ben niet het type dat aan zelfbevrediging doet. Dan wacht ik liever tot corona voorbij is en Fred mij met de rug tegen de muur zet. Een paar weken hou ik het nog vol, langer zou echt heel pijnlijk worden.”

Auto’s wassen

En wat Fred niet allemaal van haar gedaan krijgt. “Van de week stonden mijn man en ik op onze oprit naast het huis onze auto’s te wassen. Fred wist dat dat op het programma stond. Stuurt hij ineens een sms: ‘O, ruis eens met uw borsten over de motorkap!’ Hé?! Ik dacht: ‘Hoe moet ik dat hier in godsnaam gaan fixen?’ De auto’s stonden neus aan neus. Ik wachtte tot mijn man aan de achterkant van zijn wagen bezig was, schoot rapraprap mijn trui omhoog, trok van nervositeit en omdat het zo snel moest gaan zeker tien foto’s en stuurde die als de bliksem naar Fred. ‘Foert!’, dacht ik, ‘het kan mij niet schelen of dat goeie foto’s zijn!’” (lacht)

De komende dagen brengen we nog andere getuigenissen over ‘Overspel in tijden van corona’. Morgen verschijnt het derde verhaal.

