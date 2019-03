Over deze relatieaspecten praten mannen het vaakst in therapie Margo Verhasselt

12 maart 2019

14u02

Bron: HuffPost 0 Seks & Relaties Het wordt tegenwoordig haast van de daken geschreeuwd: om je relatie gezond te houden moet er veel gepraat worden. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. De dingen die we niet meteen met onze partner durven te delen, vertellen we dan ook sneller aan een objectief persoon zoals een psycholoog. Enkele therapeuten delen de meest gehoorde klachten die ze horen van hun mannelijke patiënten en geven advies hoe je ze oplost.

‘Ik denk dat ik met de foute persoon getrouwd ben’

Als je al een tijdje in een relatie zit kunnen de twijfels over je partner de kop beginnen op te steken: wat als deze persoon toch niet echt bij me past? Stel jezelf de vraag waarom je je zo voelt. Is het omdat de relatie niet goed functioneert? Zijn de problemen tussen jullie echt onoplosbaar? Is de vonk uitgedoofd?

Therapeut Kurt Smith, die vooral mannelijke patiënten behandelt, herinnert zijn cliënten eraan dat aan relaties gewerkt moet worden. Een vonk moet langs beide kanten aangewakkerd worden. “Te veel mensen zijn naïef en geloven dat de aantrekking en liefde van in het begin van de relatie op wonderbaarlijke wijze zal blijven duren. Dat gebeurt niet, tenzij je er hard voor werkt. Ik probeer mensen hun beeld daarover te veranderen zodat ze hier opnieuw aan kunnen werken.”

‘Ik voel me niet geapprecieerd’

Huwelijks- en familietherapeut Kate Stoddard geeft aan dat sommige van haar mannelijke patiënten het moeilijk vinden om hun partner om bevestiging te vragen.

“Dat heeft te maken met de stereotypen uit onze maatschappij. Onze samenleving verwacht dat mannen ‘stoer’ zijn en nooit hulp nodig hebben”, legt ze uit. “Maar niets is minder waar, mannen hebben ook de nood aan liefde bevestiging.”

Stoddard raadt deze mannen aan zelf attent te zijn en het gedrag van hun partners te valideren, omdat dit gedrag vaak overgenomen wordt. “Pas dan kan je ook aangeven dat je zelf bevestiging mist”, stipt ze aan.

‘Mijn partner is niet comfortabel met zijn geaardheid’

Jon-Paul Bird, psycholoog die veel samenwerkt met LGBTQ-cliënten, geeft aan dat het vaak moeilijk is wanneer een van de twee partners niet even open is met zijn of haar seksualiteit of identiteit. Het kan zijn dat een van de partners nog maar net uit de kast kwam, of dat de familie het niet accepteert, terwijl de andere net wel heel veel steun krijgt.

“Mensen uiten zich op andere momenten, en dat maakt het soms wat moeilijk om volledig jezelf te zijn in een relatie. Jullie staan soms op hele andere punten in jullie leven", geeft Bird aan. “Met als resultaat: het is moeilijk wanneer jullie elkaars familie ontmoeten of wanneer een van de twee aanhankelijk is in het openbaar.”

‘Ik heb het gevoel dat mijn partner continue zaagt’

Het Engelse woord voor zagen, ‘nagging’ wordt vooral geassocieerd met vrouwen. Het staat een beetje gelijk aan een jaloerse vriendin die wééral vraagt of je deed wat ze je vroeg of een opmerking maakt over iets dat ze niet leuk vindt. Smith geeft aan dat zagen vaak alleen gebeurt in relaties als afspraken niet nagekomen worden.

“Zagen zorgt voor een ongezonde en vernietigende dynamiek in de relatie. Vrouwen hebben vaak het gevoel alsof dit de enige manier is om dingen gedaan te krijgen", legt hij uit. “De meeste mannen menen het wel wanneer ze zeggen dat ze iets gaan doen maar vergeten het vaak gaandeweg. Werk aan die obstakels en probeer ze te verwijderen. Alleen zo pak je communicatieproblemen grondig aan.”

‘Hoe kan ik mijn partner gelukkig maken?’

“Vaak vertellen mannen mij dat hun partner over hen klaagt of over hun job, vrienden en familie en dat voelt onderdrukkend aan”, vertelt Howes. “Hij wil alles doen om zijn partner gelukkig te maken maar heeft het gevoel dat hij altijd tekortschiet.”

Howes benadrukt bij deze cliënten dat het geluk van hun partner niet volledig in hun handen ligt en dat ze eigenlijk alleen steun kunnen bieden. “Ik probeer hun duidelijk te maken dat iemand blij maken niet mogelijk is, dat moet je zelf doen. Je kan liefde en aandacht geven, maar geluk moet je zelf opbouwen.”