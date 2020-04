Oproep. Welke grappige dingen ontdekte jij over je partner tijdens de lockdown? Valerie Wauters

07 april 2020

11u11 0 Seks & Relaties Het is pas wanneer je zeven dagen op zeven en vierentwintig uur op vierentwintig met elkaar opgescheept zit dat je de ander écht leert kennen. Dag in dag uit samen leven en samen werken, het is een situatie die slechts weinigen al vaak hebben meegemaakt.

Daarom zijn we op zoek naar jullie verhalen, anekdotes, filmpjes en foto’s. Ontdekte jij tijdens deze lockdown plots dat je parter uitstekend kan jongleren? Blijkt je wederhelft het type mens te zijn dat werktelefoontjes afsluit met een zwierige ‘Ciao!’ of vind je het behoorlijk aandoenlijk/irritant dat hij of zij constant mompelt tijdens het werken?

Mail ons jouw grappige ontdekking door via valerie.wauters@dpgmedia.be!