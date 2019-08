OPROEP: Waren jullie eerst vrienden en daarna geliefden? Valérie Wauters

20 augustus 2019

Voor een artikel op NINA zijn we op zoek naar getuigenissen.

“De chemie ontbreekt, en die is nodig om samen door het leven te gaan. En oké, soms mondt vriendschap na lange tijd uit in liefde, maar ik ben 37. Ik wil geen eeuwen meer wachten om te zien of die gevoelens zich al dan niet nog ontwikkelen.” Deze woorden kwamen uit de mond van Elke uit het meest recente seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Zij en Tim werden -tot grote teleurstelling van half Vlaanderen- uiteindelijk niets meer dan enkel goede vrienden.

Sprong tussen jou en één van je beste vrienden of vriendinnen na lange tijd de vonk wél over? Dan lezen wij graag jouw getuigenis. Hoe lang waren jullie al vrienden voor er een relatie uit bloeide? Welke obstakels ondervonden jullie, en is jullie liefdesrelatie hechter omdat jullie aan jullie parcours begonnen als vrienden? Vertel ons jouw verhaal door een mailtje te sturen naar valerie.wauters@dpgmedia.be!