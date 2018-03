OPROEP: Ook gescheiden na uw pensioen? IDV

05 maart 2018

11u57 3

Heel hun actief leven hebben ze lief en leed gedeeld. Maar in plaats van samen te genieten van hun pensioen, vragen ze de echtscheiding aan: steeds meer 65-plussers gaan uiteen. In 2016 liepen in ons land 505 huwelijken op de klippen waarvan beide partners 65-plussers waren. Het totaal aantal 65-plussers bij een echtscheiding bedroeg dat jaar 1.919. Was u één van hen? Dan kunt u ons misschien vertellen wat er speelde: kreeg u te maken met het Gepensioneerde Mannensyndroom, dat vandaag in onze krant wordt beschreven? Een oude brompot op de sofa, die ineens ook het huishouden wil aansturen en al jouw tijd opeist. Of kwam u, na een druk leven, tot de vaststelling dat samen oud worden dan toch geen goed idee is. Al was het maar omdat haar kleine kantjes niet meer te relativeren vielen als je 24 uur op 24 samenleeft? Doe ons uw verhaal in grote lijnen via een mail naar 3535@hln.be, en we contacteren u zo snel mogelijk.

