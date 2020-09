OPROEP. NINA zoekt vrouwen die hun partner ten huwelijk hebben gevraagd Liesbeth De Corte

15 september 2020

10u03 0 Seks & Relaties Heugelijk nieuws voor Heugelijk nieuws voor Anouk : ze gaat trouwen. De Nederlandse zangeres ging dit weekend zelf op één knie voor haar vriend Dominique, die volmondig ‘ja’ antwoordde op haar vraag. Superinspirerend, en daarom zijn we op zoek naar vrouwen die hetzelfde gedaan hebben.

Monica deed het in de serie ‘Friends’, Paulien in ‘Thuis’, en nu deed Anouk het ook in ’t echt: hun partner ten huwelijk vragen. Want feminisme ten spijt, in de meeste gevallen zijn het nog steeds de mannen die een knieval maken. Het is juist leuk om te zien dat het ook anders kan. Daarom zijn we op zoek naar vrouwen die zelf een huwelijksaanzoek gedaan hebben. Hoe heb je dat aangepakt? Heb je er lang over getwijfeld? Hoe reageerde je partner en je omgeving? Stuur een mail met je contactgegevens naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be en wie weet verschijnt je verhaal binnenkort op nina.be!

