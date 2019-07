OPROEP: NINA zoekt vrouwen die gedatet hebben met jongere mannen Redactie NINA

30 juli 2019

09u21 8 Seks & Relaties In Hollywood zien we het vaker, in het echte leven rust er toch nog heel wat taboe op: vrouwen die daten met jongere mannen. Om het taboe te doorbreken, is NINA op zoek naar dames die er (anoniem) over willen vertellen.

Priyanka Chopra en Nick Jonas. Susan Sarandon en Jonathan Bricklin. Cameron Diaz en Benji Madden. Of in eigen land: Lesley-Ann Poppe en Kevin, en Tine Embrechts en Guga Baul. Er zijn heel wat vrouwelijke sterren die een romance hebben met een jongere man. Maar in het echte leven wordt hier toch vaak met gefronste wenkbrauwen naar gekeken.

Daarom is NINA op zoek naar vrouwen die hun relaas willen delen. Heb je een relatie (gehad) met een jongere man? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Wat vond je er leuk en minder leuk aan? Wat waren de reacties? En zijn jullie nog steeds samen?

Heb je interesse om mee te werken? Mail dan je contactgegevens en je verhaal naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be.