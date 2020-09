OPROEP. NINA zoekt vrouwen bij wie sexting ook misliep Redactie NINA

11 september 2020

16u04 0 Seks & Relaties Stuurde jij een foto door die enkel voor je lief bedoeld was, maar plots de hele school rondging? Nam iemand ongewenst een foto van je tijdens of na een vrijpartij? Of was je het slachtoffer van deepfake*? NINA is op zoek naar vrouwen die hun verhaal willen vertellen!

Per case willen wij met een expert nagaan hoe je met sexting gone wrong om kan gaan én hoe je kan vermijden dat het nog een keer gebeurt. Deze testimonials mogen - uiteraard - ook anoniem zijn. Heb jij interesse om aan deze reportage mee te werken? Of wil je meer info? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be, en dan nemen wij contact met je op.

(*) Een techniek waarbij bestaande foto’s of video’s gemanipuleerd worden.