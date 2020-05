OPROEP. NINA zoekt prille koppels die door de lockdown sneller dan verwacht gingen samenwonen Nele Annemans

12 mei 2020

10u39 0 Seks & Relaties Het was voor vele nieuwbakken koppels een hartverscheurende keuze die snel gemaakt moest worden nadat de coronamaatregelen aangekondigd werden: elkaar de komende tijd helemaal niet meer zien, of meteen bij elkaar hokken. Besloot jij om samen met je kersverse lief de lockdown in te gaan? Dan zijn wij benieuwd naar hoe dat verlopen is!

Maar enkele maanden of zelfs weken samenzijn en al heelder dagen op elkaars lip moeten zitten, het is zonder twijfel een zwaardere relatietest dan ‘Temptation Island’. Moest jij door de lockdown ook sneller dan verwacht samenwonen met je partner, verliep dat niet over rozen of net wel erg goed en wil je daarover getuigen? Mail dan je verhaal, hoelang jullie al samenzijn en je gegevens naar nele.annemans@dpgmedia.be en wie weet lees je hier binnenkort je verhaal!