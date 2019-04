OPROEP. NINA zoekt mensen die anoniem over hun seksleven willen vertellen NINA-redactie

13 april 2019

10u23 1 Seks & Relaties Er mag dan nog heel wat taboe op rusten, we willen het allemaal wel graag weten én vooral ook lezen. Voor een anonieme reeks op nina.be zijn we daarom op zoek naar mensen die willen vertellen over hun seksleven.

Concreet zijn we op zoek naar vrouwen en mannen van alle leeftijden die ons kort telefonisch of via mail iets willen vertellen over één van de volgende onderwerpen:

- Wanneer kreeg jij je eerste orgasme en hoe was dat?

- Masturbeer je vaak, kijk je dan naar porno of net niet en gebruik je liefst speeltjes?

- Hoe was je eerste keer?

- Hoe ervaar je seks vanaf je zestigste? Is het helemaal anders dan vroeger en doe je het nog net even vaak?

- Voor wie al eens vreemdgegaan is: wat waren je drijfredenen daarvoor? Wat was je gevoel daarbij? Hoe liep het af met je partner?

- Holebi’s die vertellen over hun seksleven.

Interesse om mee te werken? Mail dan je contactgegevens en je verhaal naar nina@hln.be . Discretie verzekerd!