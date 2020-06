OPROEP. NINA zoekt ex-koppels die hun verhaal willen delen Liesbeth De Corte

08u53 0 Seks & Relaties Goed nieuws voor de fans, de populaire NINA rubriek ‘Ex-Files’ komt terug in september. Elke week vertellen twee oud-geliefden wat er mis ging.

Voor deze nieuwe reeks (tekst + foto) zoeken we ex-koppels die in 2019-2020 uit elkaar gingen en die hun verhaal willen delen. Het einde van een liefdesrelatie hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn. Heb je interesse om anderen te inspireren? Of wil je meer info? Stuur dan een e-mail met jullie gegevens naar exfilesnina@gmail.com met vermelding ‘Ex-Files’, dan nemen wij contact met jullie op.