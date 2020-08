Oproep: Mag NINA jouw relatie redden? Redactie

18 augustus 2020

10u03 0 Seks & Relaties Zit je relatie in een dip? Is er sprake van overspel? Is je partner bi-curieus en vind jij dat moeilijk? Of loopt het helemaal fout in een andere liefdevolle relatie: staat er een hechte vriendschap op ontploffen, worstel je met je (plus)kinderen of botert het niet meer tussen jou en een geliefd familielid?

NINA biedt een luisterend oor en noteert - anoniem - jouw probleem. Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck - bekend van ‘Blind Getrouwd’ - geeft vervolgens advies op maat.

Vertel ons jouw verhaal. Wij proberen te helpen. In the name of love. Interesse? Stuur dan een mailtje naar anke.michiels@dpgmedia.be.