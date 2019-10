OPROEP: Gelooft u net zoals Katja Schuurman in vrije liefde? Redactie

03 oktober 2019

17u17 0

Weinig TV-fragmenten waren deze week zo felbesproken als de passage van Katja Schuurman bij Gert Late Night. De Nederlandse actrice vertelde er vrijuit over de “vrije liefde” waar ze samen met haar partner in gelooft. “We zijn sowieso altijd met z’n twee”, zegt Katja. “Maar soms denken we: oh, daar is ook wel een leuk iemand. Dan kan er vanalles ontstaan.” Denken jij en je partner daar op dezelfde manier over? Dan horen we graag je getuigenis. Liefst even open zoals Katja Schuurmans dat deed. Maar foto’s kunnen ook deels onherkenbaar worden gemaakt. Mail naar redactie@hln.be en vergeet ook je gsm-nummer niet te vermelden.