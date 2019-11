Opnieuw pret in bed na een bevalling: zo pak je het aan

Seks & Relaties Je lichaam. Je relatie met je partner. De seks. Het zijn zaken die veranderen als je een kind op de wereld hebt gezet. Dat is doodnormaal. Maar wat als het vuur tussen de lakens volledig is uitgedoofd en je het vlammetje weer wil aanwakkeren? In het nieuwe boek ‘Moeder Genoeg’ geven intimiteitscoach Guusje Wannet en Florine Duif advies aan kersverse moeders.

Understatement van het jaar: de komst van een kind zet je wereld op zijn kop. Plots ben je verantwoordelijk voor een kwetsbaar wezentje, dat een put aan emoties heeft open geschept. En zo’n kleintje maakt je ongetwijfeld gelukkig, maar het verandert je ook. Daar kan Florine Duif - ondernemer, mama van drie en oprichter van het online platform The Mompany - over meespreken. “Plots zijn jij en je partner twee verzorgers die elkaar moeten helpen in het ouderschap. Er komt zoveel op je af, je moet zoveel verwerken en het slaapgebrek de eerste paar maanden helpt ook niet mee.”

Ravage daar beneden

Daar komt nog eens bij dat kersverse mama’s een fysieke transformatie ondergaan, meent Duif. “Het sterkste wat een vrouwenlichaam kan doen is het dragen van een kind. Hoe dankbaar dit werk ook is, je lichaam verandert daardoor. Denk aan striae op je buik, borsten die na de borstvoeding gaan hangen, een donkere verticale lijn op je buik die niet meer weggaat, een uitgerekte huid of je vagina die wellicht anders voelt en werkt.”

Dat zijn vooruitzichten die veel vrouwen die een gezin willen stichten zorgen baren. Zeker omdat iedereen weleens gruwelverhalen te horen krijgt over de ravage die een bevalling daarbeneden aanricht, gaande van een klein knipje met de schaar of het ultieme schrikbeeld: een totaalruptuur, waarbij de vagina doorscheurt tot aan de anus. Moeders in spe zouden voor minder zenuwachtig zijn. Dat heeft ook de wetenschap vastgesteld. Onderzoekers van de Queen’s Universiteit in Ontario in Canada hebben achterhaald dat jonge vrouwen ervan uitgaan dat het krijgen van een kind een negatief effect heeft op hun lijf en seksleven. Maar in realiteit is dat niet altijd zo.

“Soms is de seks vergelijkbaar met hoe het was voor een bevalling, soms ook niet. Het hangt van de persoon af”, zei Caroline Pukall, hoogleraar psychologie aan de Queen’s Universiteit en auteur van de studie, achteraf. “Als vrouwen tijdens een vaginale geboorte uitscheuren of als er een knipje gemaakt is, kan dat genitale pijn veroorzaken tijdens de penetratie. Maar die verdwijnt bij de meesten 6 maanden na de geboorte.”

Dat bleek ook uit een studie van de Vrouwenkliniek van het UZ Gent, die het seksueel functioneren van vrouwen na een bevalling heeft onderzocht. Na 6 weken ervaart de helft van alle kersverse moeders pijn tijdens het vrijen. Na 6 maanden daalt dat aantal naar 40 procent.

Kortom, de slapeloze nachten, de mallemolen van emoties en pijnlijke fysieke veranderingen vormen een dodelijke cocktail voor je seksleven. Het is dus logisch dat de passie tussen jou en je partner even onder het vriespunt gaat. Maar het is wél belangrijk dat die na een tijdje weer ontdooit en dat de vonken er opnieuw vanaf vliegen. Maar hoe pak je dat aan? Als je al een tijdje niet meer intiem bent geweest met je partner, zijn sexy lingerie of de poses uit de Kamasutra waarschijnlijk de laatste dingen waar je hoofd naar staat. Florine Duif en relatie-expert Guusje Wannet delen hun ultieme tips.

Wat zegt je vagina?

De eerste vraag die veel jonge ouders zich stellen: wanneer beginnen we er opnieuw aan? “Dat is niet iets wat we hebben geleerd op school of tijdens de zogenaamde seksuele voorlichtingsgesprekken aan de keukentafel”, stelt Duif. Het algemene advies is om 4 à 6 weken te wachten, maar elk lichaam is anders. Volgens de Nederlandse moeten mama’s vooral luisteren naar hun vagina. Probeer bijvoorbeeld al eens te masturberen. “Neem de tijd om te kunnen en mogen genieten, en te ontdekken wat je wel of niet fijn vindt”, zo klinkt haar advies. Begin je eraan met je tweetjes? Start dan rustig met voorspel, tot je alle sensaties weer optimaal ervaart.

Praat met elkaar

Psychologen hameren erop: de meeste relatie-euvels kunnen opgelost worden door goed met elkaar te communiceren. “Het is belangrijk dat jullie eerlijk zijn tegen elkaar, over wat je wel en niet prettig vindt, waar jullie behoefte aan hebben en wat jullie verlangens zijn. Dan wordt het tijd dat jullie je relatie en seksleven opnieuw bekijken. Waar staan jullie? Wie zijn jullie nu na het krijgen van kinderen? Is er wat veranderd de afgelopen jaren? Hoe voelen jullie je? Wat vinden jullie eigenlijk van elkaar?”, leggen Duif en Wannet uit. “Door seks te definiëren en te bespreken wat jullie van elkaar verlangen, gaat de frequentie misschien niet omhoog, maar de kwaliteit van je seksleven wel.”

Experimenteer, met jezelf én je partner

Vooraleer je je wensen en verlangens op tafel legt, moet je natuurlijk goed weten wat je opwindend vindt. Het is dus een goed idee om hier eens over na te denken en te fantaseren. “Het kan dan gebeuren dat jij en je partner niet op één lijn zitten. Misschien houd jij op dit moment van heel tedere, zachte seks, terwijl je partner wat ruiger is.” Dan moet je je normen en waarden niet aanpassen, maar kan je wel compromissen zoeken. “Laat je bijvoorbeeld eens boeien terwijl je partner je zachtjes streelt. Kijk wat goed voelt.”

Neem de touwtjes in handen

Als de relatie even niet zo lekker loopt, is het gemakkelijk om de ander de schuld te geven. ‘Mijn partner wil minder seks. Mijn partner toont zijn emoties niet. Mijn partner is ongelukkig op zijn werk en chagrijnig thuis.’ Terwijl het ook belangrijk is om naar jezelf te kijken. “Het helpt om zelf de touwtjes in handen te nemen. Zorg er eerst voor dat je lekker in je vel zit en cultiveer dat in je relatie”, aldus Wannet. “Werk aan een tof project, kies een hobby uit die je al lang wilde beoefenen, doe dingen waar jij energie van krijgt. Daarna kan je je partner erover vertellen en aansteken met jouw enthousiasme. Dat komt je relatie alleen maar ten goede.”

Denk niet voor elkaar

Luiers verversen. Slapeloze nachten. Een klein wondertje dat je elke minuut in de gaten wil houden. Dan kan het goed zijn dat er na verloop van tijd minder liefde en aandacht is voor de partner. Meer zelfs: dat jullie vanzelfsprekend worden voor elkaar. Het risico is dat je dan voor elkaar gaat denken. Wannet: “Ik zie het vaak in mijn praktijk, zeker bij vrouwen die de eerste paar jaar thuis blijven bij hun kinderen. Zij krijgen letterlijk genoeg aanraking van hun kinderen, waardoor ze hun partner vergeten. Of in elk geval minder tijd en energie vrijmaken om ook aan hun partner te denken. Ze blijven in hun comfortzone. Ook hiervoor geldt: blijf praten, zowel de man als de vrouw.”

Accepteer jezelf

Duif: “Je lichaam verandert sowieso, kinderen of geen kinderen. Maar om het beestje bij de naam te noemen: alles is door de zwangerschap en bevalling uitgerekt geweest, van borsten tot vagina. Achteraf jezelf accepteren is lastig. En dan speelt ook de vraag: ‘Wat denkt mijn partner van mijn nieuwe lichaam?’” Ze raadt aan om je lichaam te bewonderen en er trots op te zijn. “Omarm die striae, accepteer die uitgerekte huid.” Tegelijk is ze nuchter: “Dat is een proces dat heel lang kan duren, waarbij je altijd kritisch blijft. Maar onthoud waarom dit lichaam is veranderd: Ik. Heb. Een. Kind. Gekregen. Hoe vaker ik dit tegen mezelf zeg, hoe meer ik mijn lichaam ben gaan waarderen.”

