Opnieuw op de datingmarkt? Relatietherapeute Margo Van Landeghem van ‘Blind Getrouwd’ deelt haar beste tips Nele Annemans

22 mei 2019

17u11

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Zowel Khloe als zusje Kourtney Kardashian zijn single op dit moment, maar geven zelf aan nog niet écht klaar te zijn om te daten. Na een relatiebreuk of scheiding is het immers niet altijd even evident om opnieuw op zoek te gaan naar een levensgezel. Want hoe begin je eraan als je je al een tijdje niet meer op de singlesmarkt, laat staan de datingmarkt, begeven hebt? Wij gingen te rade bij klinisch psychologe en relatietherapeute Margo Van Landeghem van ‘Blind Getrouwd’ voor haar beste tips.

1. Ga na of je er klaar voor bent

Een eerste stap die je moet zetten voor je opnieuw begint te daten, is nagaan of je er klaar voor bent. Wanneer dat is, hangt volgens Van Landeghem vaak af van hoelang je relatie geduurd heeft of in welke omstandigheden ze geëindigd is. “Het is geen goed idee om je meteen in een nieuwe relatie te storten als een soort vlucht voor je relatiebreuk of scheiding. Dat komt zelden goed. Geef jezelf dus voldoende tijd om je eerdere relatie te boven te komen. Aan de andere kant hoef je ook niet altijd te wachten tot die relatie helemaal verwerkt is. Je houdt altijd wel een gemis, verdriet of een ander gevoel over aan je vorige relatie. Dat is en blijft een deel van je leven. Als je voelt dat je weer zin hebt om mensen te ontmoeten of om meer buiten te komen, ben je waarschijnlijk klaar om een nieuwe relatie aan te gaan. Normaal gezien voel je dat zelf erg goed aan.”

2. Laat je niet tegenhouden

Soms kunnen bepaalde factoren uit je verleden het daten belemmeren vertelt Van Landeghem. “Kom je uit een scheiding met onderlinge toestemming, dan steken er meestal niet zo veel problemen de kop op als jij of je ex iemand nieuw ontmoet. Als je scheiding of relatiebreuk daarentegen moeilijk verliep of er is nog jaloezie in het spel, dan zet dat vaak wel een domper op het daten.”

Maar daar mag je je volgens haar niet door laten tegenhouden. “Het is niet omdat je ex-partner nog jaloers is, dat jij niet aan een nieuw leven mag beginnen. Ook naar zijn omgeving voel je vaak loyaliteit, waardoor je uit vrees voor reacties misschien nieuwe contacten uit de weg gaat. Toch moet je voor jezelf uitmaken of je wil verdergaan.”

Zijn er kinderen in het spel, ga dan niet te overhaast te werk. “Wees voorzichtig met iemand meteen voor te stellen aan je kinderen. Als je iemand een aantal keren gezien hebt en het blijkt te klikken, dan kan je hen op de hoogte brengen zonder dat ze elkaar meteen hoeven te ontmoeten. Je hoeft het natuurlijk niet achter te houden of erover te liegen als ze ernaar vragen, maar je hoeft ze evenmin van in het begin in te lichten. Doe dat als de tijd er rijp voor is”, aldus de relatietherapeute.

3. Kom uit je comfortzone

De manieren waarop je iemand leert kennen zijn de laatste decennia erg veranderd. Zo leert bijna 15% van de bevolking elkaar nu kennen via het internet. Dat was 20 jaar geleden ondenkbaar. Daarom is het volgens Van Landeghem belangrijk om die nieuwe mogelijkheden te ontdekken. “Schrijf je in op enkele datingsites of download een aantal apps. Maar beperk je er niet toe. Zorg er vooral voor dat je meer buitenkomt. Doorgaans zijn de meesten uit je omgeving gesetteld, waardoor het moeilijker is om tijdens een avondje uit met vrienden nieuwe mensen te leren kennen. Probeer je daarom eens in het verenigingsleven te begeven, stap in de ouderraad van de school van je kinderen of maak je lid van een sportclub. Kortom, verbreed je sociale contacten of mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten. Vaak heb je je leven rond enkele personen opgebouwd, waardoor je minder snel anderen leert kennen. Je zal dus een inspanning moeten leveren om die kans wat te vergroten.”

4. Vergeet je omgeving niet

“De meeste mensen ontmoeten hun nieuwe partner nog altijd in hun sociale omgeving”, vertelt Van Landeghem. “Zo is je werkplek bijvoorbeeld de ideale plaats om iemand te vinden als je je weer op de vrijgezellenmarkt bevindt. Vergeet ook zeker niet om je familie, vrienden of collega’s op de hoogte te brengen dat je weer openstaat voor een nieuwe relatie. Zij kennen jou het best en dus misschien ook wel iemand die goed bij jou past.”

Zo wordt je date een succes

Een date gescoord? Dan giert de stress vaak door je lijf. En hoewel dat allemaal erg spannend is, zijn er een aantal dingen die helpen om je afspraakje zo goed mogelijk te laten verlopen. Enkele tips van Van Landeghem.

Kies voor een doe-activiteit

“Kies voor een activiteit die voor een beetje afleiding zorgt. Als je afspreekt om iets te gaan eten op restaurant en de date valt niet mee, dan moet je wel nog 2 uur volpraten. Maak liever een wandeling in een stad of woon samen een optreden bij. Doe gewoon iets leuks waar je je aandacht op kan richten. Loopt het op bepaalde momenten wat stroef of vallen er ongemakkelijke stiltes, dan kunnen jullie het nog altijd daarover hebben. Kies wel voor een activiteit waarbij jullie nog iets tegen elkaar kunnen zeggen. Tijdens een bezoekje aan de bioscoop leer je elkaar waarschijnlijk niet beter kennen. Maak er ook geen daguitstap van. Zo kan je snel weer doorgaan als het tegenvalt.”

Hang de koele kikker niet uit, maar wees ook geen open boek

“Sommige mensen bouwen een hele muur om zich heen, maar dat komt het daten meestal niet ten goede. Geef dus gerust iets van jezelf prijs, maar laat tegelijkertijd ook niet het achterste van je tong zien. Het blijft tenslotte nog maar een eerste kennismaking waarbij je erachter wil komen of je nog eens wil afspreken of niet. Extremen zoals je helemaal afsluiten of alles op de straatstenen gooien, kan je dus beter vermijden. Blijf vooral jezelf en probeer geen fake imago op te bouwen. Durf ook het risico te nemen om een blauwtje te lopen. Het hoort er nu eenmaal bij dat iemand na een date voelt dat hij of zij toch niet bij je past.”

Wees voorzichtig met onlinedaten

“Online weet je nooit wie je voor je hebt, en of die persoon wel is wie hij zegt die hij is. Wees dus niet te open over jezelf, maar bewaar privézaken tot je iemand face to face ziet. Blijf wel eerlijk. Leugens worden bij een eerste ontmoeting toch snel doorprikt. Als je de stap zet om iemand in levenden lijve te zien, doe dat dan niet op een afgelegen plek, maar spreek af op een neutrale, openbare plaats. Zo ben je niet alleen als er iets misgaat. Laat je eerste afspraakje ook niet bij je thuis plaatsvinden, maar ga liever iets drinken, eten of wandelen in de stad.”

Toon interesse

“Doorgaans praten mensen heel graag over zichzelf, maar voor een date is dat natuurlijk niet altijd even bevorderlijk. Toon ook dat je interesse hebt in de ander. Wees nieuwsgierig en stel vragen, al moet je de ander natuurlijk niet aan een kruisverhoor onderwerpen.”

Wees positief

“Vermijd gezeur en zanik al zeker niet over je ex-partner. Probeer je daarentegen wel regelmatig positief uit te laten over dingen. Wat humor helpt ook altijd.”