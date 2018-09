Opmerkelijke campagne poneert seksmythes. Mythe #11: "Het belangrijkste bij seks is dat de man klaarkomt" Margo Verhasselt

Mogen we u voorstellen: de orgasmekloof. Mannen komen veel vaker klaar tijdens seks dan vrouwen. Oneerlijk en hoogtijd om daar verandering in te brengen.

“Iedereen heeft het voor zijn twintigste al eens gedaan”, “Enkel seks met penetratie is echte seks”, “Met HIV kan je geen seks meer hebben”. Nogal wat Vlamingen kampen met misvattingen over seksualiteit. Die staan een positieve beleving van seksualiteit in de weg. Tijd dus om die mythes te ontkrachten. Sensoa startte een heuse seksmythescampagne om ze de wereld uit te helpen.

Laten we even inzoomen op seksmythe #11. Uit het Sexpert-onderzoek van de universiteiten van Gent en Leuven blijkt dat mannen (90%) veel vaker dan vrouwen (48%) (bijna) altijd een orgasme hebben tijdens seks. Liefst 15% van de vrouwen (bijna 1 op 6) geeft aan nooit een orgasme te hebben tijdens seks, terwijl dat bij mannen amper 3% is. Het Nederlandse bevolkingsonderzoek van 2017 toont dan weer aan dat orgasmeproblemen vaker bij vrouwen voorkomen dan bij mannen.

Wat als het niet lukt?

Communication is key. Praat met elkaar over seks. Vertel wat je leuk vindt en wat nog leuker zou kunnen zijn. Dat kan gaan over bepaalde posities, maar ook over plaatsen en eventuele attributen. Wees eerlijk en zorg dat je partner weet wat jij precies nodig hebt om opgewonden te raken.

Dames die met hun partner over hun noden en wensen tussen de lakens praten, komen volgens onderzoek tevens ook vaker tot een hoogtepunt en zijn over het algemeen gelukkiger in hun relatie. Wanneer je de juiste woorden niet vindt, zijn er ook andere manieren om duidelijk te maken wat je leuk vindt tijdens een vrijpartij. Wijs je partner gerust aan waar hij moet zijn en hou je niet in om te kreunen of zwaarder te ademen.

Er bestaat geen handleiding voor een orgasme. Elke vrouw is anders en houdt van andere dingen. Vaak verandert de voorkeur van dames ook doorheen de tijd. Zo zijn er vrouwen die directe stimulatie van de clitoris verkiezen, terwijl anderen niet kunnen klaarkomen zonder penetratie.

Tips en tricks om klaar te komen

- Zoek naar wat jou opwindt: van passioneel kussen tot strelen. Iedereen houdt van andere dingen. Probeer je hoofd leeg te maken tijdens seks en geniet.

- Ga op verkenning bij jezelf: kortom, durf jezelf aanraken. Ook tijdens de seks met je partner is het helemaal oké om je clitoris zelf te stimuleren. Op deze manier kan je het genot vergroten én je partner tonen wat je leuk vindt.

- Wees open en praat met je partner: als je partner niet wat je leuk vindt, dan wordt het moeilijk. Wees duidelijk wat jou een goed gevoel geeft. Of je een bepaalde aanraking graag sneller wilt, of juist zachter.

- Laat je lichaam spreken: kreunen, zwaarder ademhalen of je hand op dat van je partner leggen kan aanwijzen wat je wil.

- Genieten staat niet gelijk aan klaarkomen: ontspan en geniet van elke aanraking.

Als het niet lukt

Deze tips zijn een leidraad die kunnen helpen naar een orgasme of groter genot an sich. Ook zonder orgasme kunnen vrouwen genieten van seks. Blijft het je storen, of maak je je zorgen? Ga dan langs bij je huisarts of breng een bezoek aan een seksuoloog.

Ontdek alle mythes op seksualiteit.be.

