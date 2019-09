Opgepast voor flauwe casanova’s en romance scammers: tips om veilig online te daten Liesbeth De Corte

03 september 2019

14u13 0 Seks & Relaties Op zoek naar de prins op het witte paard? Voor die queeste vertrouwen steeds meer mensen op apps als Tinder en online dating. Maar met die populariteit komen ook extra risico’s. “Omdat steeds meer singles er gebruik van maken, vinden ook steeds meer mensen met slechte bedoelingen hun weg naar datingapps.”

Stapelverliefd worden op iemand die je leert kennen via het internet en vervolgens belazerd worden, want je lief blijkt een oplichter te zijn die er met je geld vandoor wil gaan. Het gebeurt vaker dan je denkt. Vandaag nog staat in de krant dat een bende op die manier meer dan 1 miljoen euro van enkele vrouwen aftroggelde.

Communicatiewetenschapper Elisabeth Timmermans - die al sinds 2013 onderzoekt hoe sociale media ons liefdesleven beïnvloeden en het boek ‘Liefde in tijden van Tinder’ heeft geschreven - reageert niet verrast. “Omdat steeds meer singles er gebruik van maken, vinden ook steeds meer mensen met slechte bedoelingen hun weg naar datingapps.”

Taboe

Ze noemt het fenomeen romance scams. “Dat zijn mensen die doelbewust op zoek gaan naar gemakkelijke slachtoffers. Denk aan mensen met een handicap, oudere mensen die niet vertrouwd zijn met technologische snufjes, onzekere of eenzame mensen, mensen die net een scheiding achter de rug hebben en kwetsbaar zijn. Kortom, mensen die op zoek zijn naar liefde en bevestiging. Dat krijgen ze dan ook van zo’n romance scammer. Die stuurt veel berichtjes, durft zelfs te bellen en overlaadt de andere met cadeaus.”

Op die manier proberen ze een sterke band op te bouwen en het vertrouwen in te winnen, legt Timmermans verder uit. “Als ze merken dat ze daarin geslaagd zijn, zullen de valse charmeurs geld proberen af te troggelen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat hun laptop gestolen is en vragen om geld over te schrijven. Als dat gebeurt, en de slachtoffers niet veel later doorhebben dat het gaat om een romance scam, schamen ze zich enorm. Ze durven er niet over te praten uit schrik voor reacties. Het blijft dus een taboe. Omdat er niet over gebabbeld wordt, kunnen de scammers hun praktijken verder zetten en zie je dat het aantal sterk is toegenomen. Er moet dus dringend meer bewustwording over het onderwerp gecreëerd worden.”

Wees kieskeurig

Het enige wat je zelf kan doen: op je hoede zijn. Heb je bijvoorbeeld een datum geprikt voor een eerste date? “Stel op voorhand zo veel vragen als je wil aan je potentiële partner. Uiteindelijk wil je toch een beetje weten met wie je afspreekt”, aldus Timmermans.

Wie op zoek is naar een vaste relatie en flauwe casanova’s en romance scammers wil vermijden, kan kiezen voor apps die minder bekend zijn. “Een voorbeeld is OKCupid. Hierbij moet je aangeven naar wat je op zoek bent. Een relatie, een onenightstand, een polyamoureuze romance? Zo weet je tenminste wat de andere verwacht. Nog een voorbeeld is The Inner Circle. Deze app is heel exclusief, maar jammer genoeg moet je uitgenodigd worden om een account aan te maken. Criteria zijn onder meer het werk dat je doet, je opleiding en het uiterlijk.”

Let op je privacy

Nog een nadeel van populaire apps als Tinder is het gebrek aan privacy. “Ik ken mensen die iemand naar links swipen en vervolgens tóch nog benaderd worden door die persoon via andere socialemediaplatformen als LinkedIn, Twitter of Instagram. Tinder mag dan alleen je voornaam tonen, het is wel gelinkt met Facebook. Als je beroep op je Facebookprofiel staat, is dat dus ook zichtbaar. Door je naam en job te combineren, kunnen mensen je heel gemakkelijk opzoeken op Google”, zo waarschuwt Timmermans. “Daar moet je niet bang voor zijn. Het is niet zo dat er geregeld iets misloopt, alleen in de uitzonderlijke, extreme gevallen.”

“Veel mensen weten bovendien niet dat gratis datingapps je gegevens doorverkopen, bijvoorbeeld aan adverteerders. Zo bestaan er sites waar je 5 dollar moet betalen, vervolgens kan je 3 namen intypen om te checken of ze Tinder gebruiken. Om maar te zeggen dat de app niet altijd correct omgaat met je gegevens.”