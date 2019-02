Op een goede manier omgaan met afwijzing doe je zo mv

27 februari 2019

08u44

Bron: elite daily 0 Seks & Relaties Bijna niets is zo pijnlijk als afgewezen worden door iemand die je datete of waar je interesse in had. Het maakt niet uit wat voor relatie je had: niemand vindt het fijn om te weten te komen dat de persoon waarin ze interesse hebben, niet dezelfde gevoelens voor hen heeft. Hoe accepteer je dat op een goede manier?

Omgaan met de negatieve gevoelens die een afwijzing met zich meebrengt, is niet gemakkelijk. Maar het is wel mogelijk. Dating- en koppelstherapeut Gary Brown legt uit: “Je moet eerst en vooral de gedachte dat je zijn of haar gedachtes kan veranderen loslaten. Ga niet in tegen de gevoelens van de persoon die je afwees. Maak geen ruzie, maar probeer te accepteren dat het gedaan is. Anders maak je het alleen maar pijnlijker voor jezelf.”

We maakten het allemaal al mee: je bent zo hoteldebotel van iemand dat het niet uitmaakt wat ze zeggen of doen, je zal altijd wel een excuus voor hem of haar maken. Maar Brown dringt aan dat niet te doen. Het is belangrijk dat je inziet dat een relatie waarvoor alleen jij vecht, geen zin heeft. “Stel jezelf de vraag: ‘Waarom wil ik samenzijn met deze persoon, als die niet bij mij wil zijn?’”. Het zou volgens de therapeut kunnen helpen om zo in te zien dat je iemand verdient die wel écht moeite voor jou wil doen.

LDVD, liefdesverdriet, een gebroken hart. Het is pijnlijk, maar niet altijd even gemakkelijk om toe te geven dat je er last van hebt. Het doet nu eenmaal ook pijn aan ons ego. Maar je gevoelens weglachen gaat niet helpen. “Ontkennen dat je verdrietig bent, gaat je niet vooruithelpen”, bevestigt Brown. “Je pijn onderdrukken gaat het liefdesverdriet alleen verlengen. Kom de pijn onder ogen, het is oké om te rouwen over het kwijtraken van een partner.”

Hoe geraak je uit de gebroken hart-sleur? Bouw je eigen vriendenkring terug op en als je hobby’s liet vallen, start die dan opnieuw op. Kijk ook zeker eens naar foto’s van jezelf van voor de relatie, zo zie je dat er ook een ‘ik’ was voor die tijd en dat het toen eigenlijk ook best fijn was. Het is oké om te wenen, dat maakt emoties los en helpt je in het verwerkingsproces. Maar blijf niet bij de pakken zitten. Probeer het komende jaar leuke uitjes te plannen en duid die aan op een kalender, zodat je goede vooruitzichten hebt.