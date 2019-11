Op date met je mama en alleen zij voert het woord: nog niet zo'n gek idee, volgens experts

Seks & Relaties Je gaat op date en je neemt mee: je mama. Dat is het opzet van een nieuw relatieprogramma waarop de VRT broedt. Of het geen gek idee is om alleen de moeders van de potentiële partners met elkaar te laten praten? "Ouders bepalen sowieso mee de partnerkeuze", weten experts.

De VRT is momenteel op zoek naar "plezante mama's met vrijgezelle zoon- of dochterlief" om deel te nemen aan een proefopname. Of er ook echt een programma van komt, is nog niet duidelijk. Feit is dat tv-zenders al langer proberen om mama's een rol te laten spelen in de partnerkeuze van hun kroost. Denk aan 'Wie trouwt mijn zoon?', waarbij Dina Tersago in 2012 moeders vrijuit commentaar liet geven op de vrouwen met wie hun nog thuis wonende zonen op speeddate gingen. En vijf jaar eerder was Hans Otten de cupido van dienst in 'Schoondochter gezocht' op VIER (toen nog VT4). Daarin werden mama's de straat op gestuurd om een geschikte partner te strikken voor zoonlief.

Het idee is dus niet helemaal nieuw. Maar is het een goéd idee? "Ach, bij een partnerkeuze zitten de ouders hoe dan ook figuurlijk mee aan tafel. Zij hebben ons veelal sterk gevormd tot wie we zijn en hoe we naar relaties kijken, wat liefde precies voor ons is, hoe we daar uiting aan geven en dus ook hoe we een lief kiezen", zegt relatie-experte Rika Ponnet. Ze verwacht dat de mama's wellicht partners zullen selecteren op basis van herkenbaarheid. "Dat hoeft geen slechte basis te zijn. Als je moeder iemand voor je selecteert, dan heeft die keuze meteen iets vertrouwds - alsof je de vriend van een vriend ontmoet. De feedback van je ouders is wellicht minstens zo zinvol als die van je vrienden, van wie wél geaccepteerd wordt dat ze als koppelaar fungeren."

Gearrangeerd huwelijk

Ponnet verwijst naar het fenomeen van de gearrangeerde huwelijken, onder meer in de Hindoestaanse cultuur. "Wij staan daar afkerig tegenover, omdat we er veelal sterk van overtuigd zijn dat we onze eigen, individuele keuze moeten maken. Maar gemiddeld gezien doen die gefikste huwelijken het niet slechter."

Ook volgens relatietherapeute en singlescoach Sybille Vanweehaeghe - die meewerkte aan het VTM-programma 'Blind getrouwd' - is de rol van ouders en bij uitbreiding de familie vrij belangrijk in de partnerkeuze. "De appel valt meestal niet ver van de boom. We willen ook allemaal goedkeuring van onze ouders en naaste vrienden. Hebben zij hun bedenkingen, dan zal de twijfel ook sneller de kop opsteken bij onszelf - zeker bij jonge mensen. Een bevestiging geeft een vorm van veiligheid en extra vertrouwen." Het is zelfs zo dat de mate waarin de familie achter een partnerkeuze staat, het geluk van het individu bepaalt, weet Ponnet. "We proberen nu eenmaal tegemoet te komen aan de verwachtingen van 'de gemeenschap'."

In de buurt houden

Dat de potentiële schoonmoeder in spe haar oordeel mag vellen, hoeft dan ook geen probleem te zijn, zegtVanweehaeghe. "Wie trouwt, moet er toch de schoonfamilie bijnemen, een nieuw lief wordt door het andere kamp sowieso gewikt en gewogen."

Het concept werkt volgens de relatie-experts niet als moeders het 'sociaal wenselijke' in hun keuze laten primeren of wanneer ze hun eigen wil en verwachtingen opdringen. "Zo had ik onlangs een jong koppel in mijn praktijk van wie het meisje was opgevoed door haar alleenstaande mama", vertelt Rika Ponnet. "Die moeder wilde haar dochter letterlijk en figuurlijk dicht in de buurt houden en stond erop dat ze haar leven uitbouwde zoals zij het voor zich zag. Voor die jongen - die als indringer werd beschouwd - werkte dat niet. De relatie heeft dan ook niet standgehouden."