Op date gaan met een collega: dit zijn de do's-and-don'ts

17u02

Seks & Relaties Goed voornemen voor 2018: eindelijk die ene persoon op een afspraakje vragen, waar je al enkele maanden een boontje voor hebt. Wel wordt het vervelend als jullie toevallig dezelfde werkplek delen. Hoe vraag je een collega uit op het werk, zonder dat het ongepast of gênant wordt? The Huffington Post vroeg het aan datingexperts en HR-verantwoordelijken.

Tussen de printers en de TL-lichten verwacht je misschien niet meteen een dosis magische kantoorromantiek, maar de cijfers liegen er niet om: een Amerikaanse enquête van CareerBuilder uit 2017 wijst uit dat maar liefst 41% van de 3.400 ondervraagden al eens met een collega uit is geweest. 30% daarvan mondde daarenboven uit in een huwelijk. Toch vraagt het de nodige portie moed én tact om iemand vanop het werk een avondje uit te vragen, zonder met de vinger te worden gewezen of beschuldigd te worden van ongepast gedrag. Wie zijn kans wil wagen, volgt dan ook beter deze stappen.

1. Kijk na wat de regels zijn

Is een relatie op het werk wel toegelaten en zo ja, volgens welke voorwaarden? Check op voorhand wat de richtlijnen zijn bij jou op het werk, voor je je in een verboden liefdesavontuur stort. HR-experten raden af om actief op zoek te gaan naar de liefde op het werk, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren.

Meestal zijn er regels over relaties die het bedrijf in een lastig parket kunnen brengen, zoals een relatie tussen een manager en zijn of haar werknemer. Zijn er geen regels? Observeer dan de bedrijfscultuur rondom jou. Zijn er eerder al relaties op het werk ontstaan? Stimuleert het bedrijf activiteiten met het personeel na het werk, of helemaal niet? Uit die kleine signalen kan je vaak afleiden of een relatie op het werk uit den boze is of niet.

2. Word eerst vrienden

Begin niet meteen verleidelijk te knipogen naar die collega een paar eilanden verder, maar begin bij het begin: bouw eerst een vriendschapsrelatie op. Kijk de kat uit de boom om te weten te komen of jullie wel iets gemeenschappelijk hebben, behalve een voorkeur voor dezelfde maaltijd in het bedrijfsrestaurant. Bouw eerst een stevig fundament op om te zien of er wel meer in zit dan dat dagelijkse flirterige praatje aan de koffieautomaat. Een mislukte relatie is op het werk extra pijnlijk, omdat je de persoon achteraf bijna onmogelijk kan ontlopen.

3. Ga voor koffie

Heb je na lang beraad en die eerste gesprekken dan toch het voornemen om die collega uit te vragen? Begin dan met een koffiedate, tippen relatie-experts. Zo hou je het toegankelijk, liggen de verwachtingen niet te hoog en lijkt het allemaal wat minder officieel dan wanneer jullie een etentje hebben gepland. Wordt het toch niks, dan kan je het achteraf als een vriendschappelijke koffie bekijken.

4. Als hij of zij 'nee' zegt

Krijg je het deksel op de neus bij jouw voorstel om eens een koffie buiten de werkuren te gaan drinken, probeer de moed dan niet in de schoenen te laten zinken. Hou in het achterhoofd dat iemand uitvragen op het werk risicovol is, en dat de ander in niet-werkgerelateerde context misschien wel 'ja' had gezegd. Natuurlijk hoef je daarom niet hopeloos te blijven proberen, maar wees niet te streng voor jezelf. Een relatie op het werk is nu eenmaal geen evidentie.

5. Als hij of zij 'ja' zegt

Krijg je wel een enthousiaste 'ja' terug, hou dan steeds in het achterhoofd dat de werkvloer geen ideale voedingsbodem voor romantiek is. Liefde op het werk maakt de dynamiek tussen collega's soms een stuk ingewikkelder en kan escaleren als de relatie toch op de klippen dreigt te lopen. Natuurlijk kan een kantoorromance tot een geslaagd huwelijk leiden, en het heeft geen zin om het idee al van het begin af te schieten. Maar probeer toch om werk en privé zoveel mogelijk gescheiden te houden. Worden jullie een gelukkig koppel? Zorg er dan voor dat jullie op de werkvloer professioneel met elkaar omgaan, en hou die innige knuffels en kussen voor thuis.