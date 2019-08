Onze redactrice zocht een lief via speeddating: “Nooit gedacht dat 7 minuten zo lang konden duren” Nele Annemans

19 augustus 2019

Na een stukgelopen relatie van 5 jaar, een break-up die bijna een jaar aansleepte, enkele mislukte 'ik heb nog vrijgezelle vrienden'-dates, wat occasionele seksueel getinte berichtjes en onenightstands was het hoog tijd om me opnieuw op de serieuze datingmarkt te gooien. Hier kon je mijn Tinderavontuur al lezen. Het tweede experiment? Speeddating.

Toen een goede vriendin me vroeg om te gaan speeddaten, hield ik de boot maandenlang af. Hoe kon ik in godsnaam daar de man van m’n leven tegenkomen? Maar onder het motto ‘Wie niet waagt, niet wint’ én in de naam van de journalistiek - en de liefde, uiteraard - schreef ik me in voor een avondje speeddaten voor vrouwen en mannen tussen de 25 en 35 jaar in Brussel.

Want toegegeven, ik vroeg me wel af welk Vlaams mannelijk vlees zich nog schuilhield in hartje Brussel - buiten de wekelijkse passanten in café’s Les Brassseurs, Bizon, Roskam, Le Coq, Merlo en Daringman gerekend.

Grote pot ijs

Voor vanavond staat de speeddateontmaagding van zeven vrouwen en de eerste, tweede, derde, of zelfs vierde speeddate-ervaring van acht mannen op het menu. Iedereen krijgt een papiertje om notities te nemen van de naam, leeftijd en enkele belangrijke zaken van je gesprekspartner. En dat blijkt nodig. Na de tweede passant weet ik de eerste zijn naam niet meer, na de derde nog amper hoe hij eruitzag. Al lag dat misschien ook aan het feit dat hij nog nooit over - zet u even neer als u dit al rechtstaand leest op het treinperron of in de rij aan de kassa van de supermarkt - Kurt Cobain, laat staan Nirvana gehoord had. Plots lijkt dat eenzame Bridget Jones-avondje - inclusief luidkeels heartbreaksongs meekwelen, grote pot ijs en fles wijn - helemaal zo slecht nog niet.

De volgende jongeman is zo zenuwachtig dat ik er zelf nerveus van word. Bridget Jones jankt nogmaals naar me zodra hij me al gniffelend uitlacht omdat ik SmartVibes, de speeddateorganisatie, niet ken als lifestylejournaliste. Uiteraard volgt ook de vraag: wat zijn je hobby’s? Laten we nu gewoon met z’n allen toegeven dat de helft van de millennials zijn vrije tijd spendeert aan het bingewatchen van een serie waar niemand over kan zwijgen om er daarna tijdens een Intagramwaardig terrasje met vrienden over bij te keuvelen. Want o ja, ook de derde man slaagt erin om me binnen de minuut achter mijn hobby’s te vragen. Nee ik ga geen drie keer per week joggen. Nee ik wurm met niet dagelijks in de ‘Downward Facing Dog’-positie. En nee ik ga niet wekelijks naar een theatervoorstelling omdat ik twintig meter van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg woon.

En ook bij numero quattro blijft het gesprek erg oppervlakkig. Waar woon je? Wat doe je van werk? - waarbij het angstzweet hen meestal uitbreekt als ik antwoord met ‘lifestylejournaliste’, iets waar ik stiekem ook een beetje van geniet. En *tromgeroffel*: wat zijn je hobby’s? Ik had nooit gedacht dat 7 minuten zo lang konden duren.

De cumulatieve smaakbonus

Al had één creatieve geest wel een heel bijzondere oplossing gevonden om het gespreksonderwerp een andere richting te geven: een dobbelsteen. Geen gewone dobbelsteen, maar wel eentje met 30 zijden. “Thuis heb ik er zelfs eentje liggen met 100 zijden”, vertelt hij trots. Mijn hersenen tobben of hij gewoon erg origineel uit de hoek komt of een creep is met te veel tijd. Toch ik mijn interesse gewekt.

Aan elke zijde van de dobbelsteen is een vraag gekoppeld, die hij oldskool neerpende op een cursusblaadje. Ik gooi nummertje 15. “Geloof jij in de cumulatieve smaakbonus?”

Ik laat even een witruimte omdat u vast, net zoals ik, die vraag twee keer moet lezen. “De cumulatieve wat?”, vraag ik ietwat twijfelachtig omdat ik niet weet of ik me nu onomkeerbaar belachelijk maak met die vraag of dat andere stervelingen ook verdwaasd zouden achterblijven.

“De cumulatieve smaakbonus”, zegt hij nog trotser dan toen hij vertelde over zijn 100-zijdige dobbelsteen. “Dat is een concept dat ik uitgevonden heb. Het wil zeggen dat je eten beter smaakt als je meermaals smakelijk wordt gewenst.” Alweer kan ik alleen maar aan mijn Bridget Jones-avond denken.

Toch verloopt dat gesprekje vlotter dan de rest en hebben we het nog over dat hij geen globetrotter is en zijn mama aan MS lijdt, met dank aan de andere zijden van zijn dobbelsteen die normalere vragen bevatten. Misschien is het wel een ideetje voor de organisatie zelf zodat er nooit nog iemand naar mijn hobby’s peilt?

Het Laatste Nieuws

Daarna volgen nog drie quasi normale mannen. Al ben ik van eentje zeker dat die de kaap van 45 bereikt heeft, zitten er nog eens twee leerkrachten bij wat de totale teller op vier brengt. Een van hen maakt ook duidelijk dat hij alle kranten leest behalve Het Laatste Nieuws. Misschien gelukkig voor hem. Dan belandt dit artikel alvast niet onder zijn alleswetende ogen.

Al moet ik de mannelijke speeddaters wel een ding geven: het zijn niet de typische ijdeltuiten die nog langer in de badkamer staan dan ik die mijn hele haardos moet ontkrullen of de arrogante macho’s die liever in de fitness vertoeven dan een uitje te maken met hun vriendin, tenzij naar hun loopband en gewichten. Bovendien niets dan lof voor de vrouwen: stuk voor stuk zijn het knappe, sympathieke dames met wie ik een absolute topavond beleef.

Mijn prins op het speeddatepaard hield ik er dus niet aan over, maar tegen mijn verwachtingen in - ik zag me al gezellig tussen tien, nou ja, vijftien, katten, dito extra kilo’s oud worden -, loop ik ietsje later een oude bekende tegen het lijf. Zonder dobbelsteen, vragen over mijn hobby’s of de cumulatieve smaakbonus. Ondertussen mag ik hem zelfs trots mijn nieuwe lief noemen. Geen Tinder, speeddaten en co. dus meer voor mij, wel hét bewijs dat je niet op zoek moet gaan naar de liefde. Soms staat hij immers gewoon al voor je neus.