Exclusief voor abonnees Onze redactrice test 69 ‘bucketlist’ Kamasutra-standjes: “Je moet dicht genoeg bij elkaar zien te komen om seks te hebben. Maar wie wil dat met al die pijn van het stretchen?” Lene Kemps

16 juni 2019

07u51

Bron: Content redactie 2 Seks & Relaties Het werd bijna codewoord voor ‘vreemd en acrobatisch seksstandje’. De kamasutra, een tweeduizend jaar oud Indisch boek over erotiek, bevat eigenlijk maar één hoofdstuk met atletische posities, maar net dát is blijven hangen. Het is wat ons overkomt als we ze uitproberen: we blijven hangen.

“Misschien kan je wat standjes uitproberen?”, had de chef van deze krant voorgesteld. Het is goed dat we elkaar al lang kennen, anders had dit het begin kunnen zijn van een #MeToo-verhaal. Of een proces. De 69 standjes in ‘Bucketlist kamasutra’ danken hun naam aan schrijver M.W. Beau, want in het oude India waren er waarschijnlijk geen cabrio’s (man gaat neerliggen, vrouw zit boven op hem maar leunt achteruit) of lapdances (zoals u het zich voorstelt). Zijn selectie is subjectief. Hij vindt dat het standjes zijn die je uitgeprobeerd moet hebben. Spreek voor jezelf, M.W. Beau, want ik heb absoluut geen zin in de Ypsilon (man zit rechtop, vrouw staat ondersteboven, met haar benen in een Y)! Ik kan leven zonder deze acrobatische versie van de soixante-neuf, maar goed: alles voor de job.

