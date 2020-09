Onze iconische rubriek ‘Ex-files’ is terug: “Julie was de vrouw van mijn leven, maar zij wilde zich nog niet settelen”

Seks & Relaties Accountmanager Julie (31) en ICT-assistent Pieter (34) waren meer dan vijf jaar een koppel. Iedereen dacht dat ze voor eeuwig samen zouden blijven, maar Pieter was Julies eerste echte lief, ze was nog niet klaar om zich te settelen. Na maanden zoeken naar balans slaagden ze erin goede vrienden te blijven.

Julie (31)

“Pieter was mijn eerste vriendje. Ik was al 20, een laatbloeier, toen ik aan hem voorgesteld werd op het trouwfeest van de zus van zijn beste vriend. Ik vermoed dat mijn ouders en de ouders van de bruid het plan hadden om mij te koppelen aan die beste vriend, maar ik viel voor Pieter en we kusten op de achterbank onderweg naar huis.”

“Ik was helemaal van mijn melk. Pieter had al een lange relatie achter de rug, terwijl ik nog nooit een echt lief had gehad, ik was heel onervaren. Maar ik voelde me onmiddellijk goed bij hem. En voor ik er erg in had, waren we een koppel. Na drie jaar woonden we samen, ik studeerde nog, hij werkte.”

In motiveren en inspireren waren we niet echt een match

Julie

“Wat me aantrok in Pieter? Hij was volledig zichzelf, hij had niets te verbergen, hij straalde vertrouwen uit, ik kon 100% op hem rekenen. Maar het feit dat hij mijn eerste lief was, hield me bezig. We spraken daar open over, over het ontnemen van ervaringen als je voor de rest van je leven bij je eerste lief blijft. Als het moeilijk liep, ging het daarover. We waren niet echt een match op vlak van elkaar motiveren en inspireren, we zaten te veel in onze comfortzone. En ik had nood aan vrijheid, uitdagingen, op eigen benen staan.”

“Na vijf jaar zijn we uit elkaar gegaan. Voor hem was dat schrikken. Ik was al bezig met verhuisplannen, terwijl hij nog heel emotioneel reageerde. Toch had hij vrij snel een nieuw liefje en

ik raakte jaloers en gefrustreerd, want hij kreeg alle medelijden, terwijl ik de hartenbreekster was.”

“Het heeft een tijdje geduurd voor we als vrienden met elkaar konden omgaan. Nu lukt dat perfect, we squashen en gaan op café. Of het nog kan goed komen? Het heeft zeker mijn gedachten gekruist. Maar ik zou die stap alleen zetten als ik er 100% achtersta, minder dan dat verdient Pieter niet. Hij heeft momenteel geen vriendin, ik heb een vriend die me inspireert en die me op sleeptouw neemt.”

“Ik wens Pieter al het geluk van de wereld, en iemand die hem gelukkig maakt. Maar vooral wens ik hem kinderen toe, hij zal een fantastische papa zijn.”

Pieter (34)

“Voor mij stond die avond een mooie vrouw met een paar betoverende ogen. Het klikte onmiddellijk, we raakten niet uitgepraat. Nog diezelfde avond ben ik met een roos naar haar mama gestapt om de hand van haar dochter te vragen. Onderweg naar huis hebben we gekust en na een paar dates waren we een koppel. Drie jaar later zijn we gaan samenwonen, al bij al een mooie tijd.”

Ik wilde trouwen en kindjes met haar, maar zij was er nog niet klaar voor Pieter

“Anderhalf jaar later raakte ik mijn werk kwijt en ben ik terug gaan studeren. Het begon moeilijker te gaan, we hadden andere doelen en er kwamen ergernissen. Ik was een ochtendmens, zij had een ochtendhumeur, we gaven elkaar te weinig bevestiging en dat botste. We begonnen naast elkaar te leven. Daarbij kwam dat ik haar eerste echte lief was, ze wilde zich nog niet settelen voor de rest van haar leven.”

“Julie was toen de vrouw van mijn leven, de relatie van mijn leven, ik wilde trouwen en kindjes met haar. Maar zij heeft beslist, zij heeft gezegd dat ze het niet meer zag zitten. Ze was nog niet klaar om voor alles te gaan, ze wist niet hoe het was met iemand anders en dat bleef spoken. Ik vond dat heel moeilijk, maar ik ben iemand die verdergaat en ziet wat komt. Het heeft zijn tijd nodig gehad, maar nu is het oké, ik heb het een plaats kunnen geven, we komen nog supergoed overeen.”

“Nee, ik wil haar niet terug, ze is mijn maatje, mijn beste vriendin. Het is altijd mooi geweest, we waren altijd eerlijk tegen elkaar en we hebben alles kunnen uitpraten. Ik ben gewoon heel blij dat ze in mijn leven is. Ik ben content voor haar dat ze een leuke vriend heeft. Als zij gelukkig is dan is dat goed voor mij. Ik ben niet de man van heel veel woorden en complimenten, ik wens haar gewoon het allerbeste toe. En dat we nog lang vriendjes mogen blijven!”

