Ontmoet, verliefd, getrouwd? Dat hangt af van het jaar waarin je geboren werd Margo Verhasselt

16 april 2019

13u51

Bron: Well+Good 0 Seks & Relaties Heb je ooit al het gevoel gehad dat je gewoon niet overeenkomt met je ouders of kinderen wanneer het over relaties gaat? Wanneer vertel je bijvoorbeeld dat het officieel is of dat jullie willen gaan samenwonen? Tegenwoordig bestaat er een ander idee over wat een goede toekomst is en dat beeld wordt bepaald door de generatie waartoe je behoort.

We ontmoeten elkaar op andere manieren dan pakweg in de jaren 70 (hallo, online dating) maar voor de rest verloopt alles vrij gelijkaardig toch? Huisje, tuintje, boompje, kindje? Mispoes. Nieuw onderzoek toont immers aan dat volledige relatiefases anders zijn naarmate de generatie waartoe je behoort.

De studie door Stanford University die de naam ‘How Couples Meet and Stay Together’ kreeg, nam de relaties van 3.500 mensen onder de loep. Ze gingen allemaal een relatie aan tussen de jaren 70 en 2010. Het onderzoek bekeek hoe de koppels elkaar ontmoet hadden, hoe lang het duurde voor de vonk oversloeg, wanneer ze bij elkaar introkken en of ze trouwden. En volgens de resultaten zijn de tijden aan het veranderen.

Zo zou 74% van de koppels in de jaren zeventig na vier jaar daten getrouwd zijn. In 2010 daarentegen was na die tijd amper 44% getrouwd, 24% was ongehuwd en woonde samen. Na 10 jaar samenzijn in de jaren 70 was 96% getrouwd en hetzelfde kan gezegd worden over 76% van de koppels van vandaag.

De studie toont met andere woorden aan dat koppels tegenwoordig langer wachten om te trouwen, als ze dat al doen.