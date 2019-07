Online aan het daten? Roken en piercings blijken de grootste afknappers NA

08 juli 2019

Ben je een roker, met piercings die graag selfies neemt in de spiegel, dan spijt het ons, maar dan zal het een pak lastiger zijn om online de liefde te vinden. Dat blijkt althans uit een nieuwe Britse studie bij 1.000 online daters.

De Britse telefoonverkoper Carphone Warehouse ondervroeg 1.000 online daders in het Verenigd Koninkrijk om erachter te komen wat mensen nu wel of niet leuk vinden aan het profiel van andere mensen. Respondenten die geen echte uitgesproken mening hadden, werden niet opgenomen in de lijstjes.

Wat bleek? De grootste afknapper blijken rokers te zijn, gevolgd door mensen met piercings en mensen die selfies nemen in een spiegel. Hieronder het volledige lijstje van de grootste afknappers:

1. Rokers

2. Piercings

3. Selfies in een spiegel

4. Je gezicht verstoppen

5. Vuile moppen maken

6. Opscheppen over je seksuele

7. Selfies met een pruillip of in de gym

8. Een voor de hand liggende filter gebruiken

9. Veel emoji’s gebruiken

10. Foto’s met iemand aantrekkelijk van het andere geslacht

Dat zijn dus de dingen die je het best vermijdt. Maar wat zet je dan wel op je profiel? Hoewel piercings een grote afknapper zijn, zijn tatoeages dan weer wel een pluspunt, net zoals foto’s met huisdieren en glimlachen op een foto. Hieronder het volledige lijstje met dingen die online daters wel leuk vinden op een ander profiel:

1. Foto’s met dieren

2. Je tattoos tonen

3. Lachen op een foto

4. Reisfoto’s

5. Een grapje maken

6. Een link naar je sociale media zetten

7. Een korte biografie

8. Je lengte meegeven

9. Een foto waarop je van kop te zien bent

10. Sarcastisch zijn

Uiteraard blijven de dingen waar mensen al dan niet op afknappen tijdens het online daten erg subjectief. De ene persoon houdt misschien van een een sarcastisch mopje, terwijl de andere daar bijvoorbeeld een hekel kan aan hebben. Hetzelfde geldt voor piercings, tattoos etc. Wees dus vooral jezelf. Als je je voordoet als iemand anders, start je eigenlijk al met een leugen en dan is de kans op een relatie al bijna helemaal nihil.