Onderzoek: mannen met een kat raken minder snel aan een date via een datingapp Margo Verhasselt

24 juni 2020

14u02 10 Seks & Relaties Groot, een baardje, bruin haar, groene ogen: haast iedereen heeft een type. Maar wanneer dat type plots een kat in handen heeft? Dan bedanken de meeste vrouwen vriendelijk, toont een nieuw onderzoek aan.

Volgens een Amerikaanse studie, uitgevoerd door wetenschappers van de Colorado State University, zijn mannen met een kat op hun datingprofiel minder populair. De reden? Ze zouden minder mannelijk overkomen en gepercipieerd worden als neurotischer en als minder goede partners.

De vrouwen werden tijdens het onderzoek gevraagd om foto’s van mannen een score te geven. Ze werden beoordeeld op mannelijkheid, of ze een goede partner zouden zijn en op hoelang ze met die persoon in een relatie zouden willen verkeren.

Wat bleek? Een man die met een kat poseerde, kreeg een slechtere score dan wanneer er geen kat te zien was. “Ons onderzoek toont aan dat vrouwen mannen met een kat minder mannelijk vinden”, klinkt het bij de onderzoekers.

“Maar, het is belangrijk om te nuanceren dat deze bevindingen beïnvloed werden door of de vrouw een katten- of hondenliefhebber was. Mannen met een kat zouden als minder mannelijk overkomen, mannen met een hond daarentegen als een betere én mannelijke partner.” Kortom: de studie toont aan dat huisdieren wel degelijk een belangrijke rol spelen bij onze datingvoorkeuren.