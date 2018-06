Onbewust kan je lichaamstaal je liefdesleven saboteren Liesbeth De Corte

29 juni 2018

10u22

Bron: PureWow 0 Seks & Relaties Neen, de liefde van je leven vinden gebeurt niet zoals in Disneyfilms en romcoms. In realiteit is daten hard werken met een flinke scheut stress. Steeds opnieuw je beste beentje voorzetten en geïnteresseerde vragen stellen in de hoop dat die magische vonk overslaat. En tot overmaat van ramp moet je ook nog eens letten op je lichaamshouding, want blijkbaar kan de manier waarop je beweegt een potentiële partner ook wegjagen.

Of je nu een sollicitatie, een presentatie of een date in het vooruitzicht hebt: tijdens zulke zenuwslopende momenten wil je een goede indruk nalaten. Je lichaamstaal speelt daarbij een belangrijke rol. Wat betreft afspraakjes zijn er drie fouten die je onbewust kan maken.

Fout 1: een soort 'muur' maken

Tijdens een date maak je best oogcontact, doe je er goed aan om veel te lachen én elkaars nabijheid op te zoeken. Lekker cliché. Voor de casanova's onder ons ligt dat voor de hand, maar voor de verlegen muurbloempjes net iets minder. Christine Kershaw, een psycholoog en doctoraatsstudent aan de universiteit van Alberta, raadt op lifestylesite PureWow aan om toch je best te doen. Anders denkt je date misschien dat je niet geïnteresseerd bent.

Maria Avgitidis gaat als professionele cupido door het leven bij de datingdienst Agape Match. Zij heeft nog een handige tip: raak je nek niet aan. Dit zou de indruk geven dat jij je niet op je gemak voelt, onoprecht bent of een geheim hebt. Door je benen of armen te kruisen, zet je echt een barrière tussen jullie twee. Ook al zit het nog oh zo comfortabel, doe het niet.

Fout 2: je kantoorhouding meenemen

De kans is groot dat jij je anders gedraagt bij je collega's dan bij je vrienden, laat staan bij je date. Zeker voor leidinggevende vrouwen is het dan oppassen geblazen, waarschuwt Avgitidis. "Vrouwen die werken in een mannenbastion nemen onbewust vaak een meer geslepen en zelfzekere houding aan omdat ze serieus genomen willen worden. Ze maken vaker grote gebaren en zijn assertiever", legt ze uit. Op kantoor is dat helemaal prima, maar tijdens een afspraakje neem je beter een andere houding aan. Anders transformeert dat gezellige geleuvel op een terrasje al snel in een onpersoonlijk sollicitatiegesprek.

Vertrek je na een hectische dag op kantoor meteen naar je date? Dan kan je de tips van relatietherapeute Esther Perel lezen. Zij vertelde recent nog hoe je erin slaagt om je werk achter te laten en je mentaal voor te bereiden op al het flirt-werk.

Fout 3: overdrijven

Je hebt flirten, en flirten flirten. Het zijn de legendarische woorden van Haroon die twee jaar geleden deelnam aan Temptation Island. Ook al is hij vast en zeker niet de snuggerste van de hoop, in zijn uitspraak schuilt wel een kern van waarheid. Flirten tijdens een date is een must, maar je mag niet overdrijven.

Stel: via Tinder had je een match met een man die je qua uiterlijk maar zo-zo vond. Toch kon je er goed mee babbelen, waardoor je uiteindelijk beslist om eens af te spreken. En op het moment suprême zet een complete hunk zich voor je neer. Dan is het normaal dat je spontaan begint te blozen, bij elke mop begint te schaterlachen en met je wimpers begint te knipperen alsof je lieve leven ervan afhangt. In dat geval heeft Kershaw een duidelijke boodschap: stop! Met dat extravagant geflirt jaag jij je gesprekspartner alleen maar weg. En dat is nu toch wel het laatste wat je dan wil?