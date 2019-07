Omstreden tampontaks nog steeds in helft Europese landen van kracht TVM

28 juli 2019

12u33

Bron: Weekend Knack 0 Seks & Relaties België maakte in 2018 al een einde aan de tampontaks, maar heel wat Europese landen voeren nog steeds een belasting door op maandverband. Dat blijkt uit gegevens van de European Data Journalism Network.

In de zomer van 2018 zette de Kamer in ons land unaniem het licht op groen voor de verlaging van het btw-tarief op tampons, maandverbanden, inlegkruisjes en menstruatiecups. Het tarief ging van 21 naar 6 procent. De afschaffing van de taks op producten voor hygiënische bescherming zat er al lang aan te komen. Andere landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, voerden al een verlaging door en ook Europees bestaat er een richtlijn die noodzakelijke goederen goedkoper en toegankelijker wil maken voor de consument.

Al zijn er een jaar later nog steeds heel wat landen in Europa waar de producten gezien en belast worden als een luxeproduct. Dat blijkt uit een studie van de European Data Journalism Network. Zij vergeleken alle tarieven met elkaar en met de btw die de landen individueel heffen in vergelijking met die op sigaretten, juwelen, bier en wijn.

Hongarije blijkt de slechtste leerling van de klas. Het btw-tarief op tampons, maandverbanden, inlegkruisjes en menstruatiecups is daar maar liefst 27%. Ook de Scandinavische landen doen het niet veel beter. In Zweden en Denemarken betalen vrouwen 25% btw, in Finland is dat 24%. Ook in Kroatië ligt het tarief op 25%, in Italië is dat 22% en in Tsjechië, Letland en Litouwen zoals bij ons vroeger 21%.

De beste leerlingen van de klas zijn ondertussen ons land, Nederland en Portugal waar vrouwen 6% btw betalen op de ‘vrouwenproducten’. In Frankrijk is dat 5,5% en in Cyprus en het Verenigd Koninkrijk 5%. Overigens het minimum btw-tarief dat landen binnen de Europese Unie moeten vragen. Enkel Ierland kreeg een uitzondering omdat zij de totale afschaffing van btw op dit soort producten al had doorgevoerd. Zij hanteren een tampontaks van 0%.