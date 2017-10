Omgaan met overspel: 13 tips die je er stap voor stap weer bovenop helpen Anke Michiels

Bron: NINA 1 thinkstock Seks & Relaties Bieke llegems vertelde gisteren bij Van Gils & Gasten Bieke llegems vertelde gisteren bij Van Gils & Gasten openhartig over de affaire van haar man Erik Goossens. Overspel hoopt niemand mee te maken, maar wie met bedrog geconfronteerd wordt, kan niet anders dan ermee te leren omgaan. Zelf in zo'n pijnlijke situatie verzeild geraakt? Dit stap voor stap overspel-overlevingspakket helpt je in 13 stappen om door het verwerkingsproces te gaan.

Neem geen beslissingen

Als je ontdekt dat je partner vreemd gaat, wil je hem/haar meteen aan de deur zetten. Fout. Dit is geen moment om eender welke beslissing te nemen. Wie zegt dat hij/zij jou wíl verlaten? Vaak is de minnares/minnaar dat helemaal niet waard. Iemand nu je huis uitsturen neemt de pijn, de ontgoocheling en de angst om alles te verliezen, niet weg - al mag je wel eisen dat hij/zij tot nader order in de logeerkamer slaapt.



Vermijd de olievlek.

Na overspel heb je een 'vreemde' in huis. Je geliefde heeft je vernederd en dat klééft aan alles. Hij/zij deugt plots niet meer, op geen enkel vlak. Reizen die jullie maakten, foto-albums vol zoete herinneringen, geschenken die je ooit kreeg: waar-de-loos. Tenminste, zo lijkt het. Sta niet toe dat zijn/haar overspel als een olievlek héél jullie relatie, heel jullie leven samen, besmeurt. Koester alles wat jullie gedeeld hebben, want net dat kan dienen om de relatie nieuw leven in te blazen

Details vragen over cup- of andere maten, standjes en gewaagde plaatsen waar ze het deden, is géén goed idee.

Aanvaard de 'voor & na'.

Overspel kan je vergeven, niet vergeten. De pijn verdwijnt, de herinnering blijft. Zelfs jaren na de feiten is de 'breuklijn' tastbaar, als een vaal litteken dat je overhoudt aan een pijnlijke brandwonde. Er zal altijd een 'voor' en 'na' zijn, maar dat hoeft niet negatief te zijn.

Vraag geen details

Als je partner seks had met een ander, is dat tijdelijk destructief voor jullie seksleven. Opnieuw vrijen lukt zelden zonder tranen, want je kan alleen maar denken: deed zij/hij dat ook bij hem/haar? Was hij/zij mooier dan ik? Beter in bed? Wat je wil vermijden zijn 'visuals': beelden van jouw lief in de armen van een ander. Hoe vager dat beeld, hoe beter. Hoe meer je weet over hun seksuele avonturen, hoe moeilijker je ze uit je hoofd krijgt. Details vragen over cup- of andere maten, over standjes en gewaagde plaatsen waar ze het deden, is dus géén goed idee.

Las een praat-moment in.

Praten over je gevoelens, angst en woede is goed maar laat het geen dagelijkse gewoonte worden. Je overspelige partner moét geduld opbrengen en is verplicht om naar jou te luisteren, maar overdrijf niet. Probeer één keer per week een praat-moment in te lassen. Doe dat niet, en je riskeert elk alledaags gesprek te 'besmetten'. Ga ook niet bij elke ruzie of woordenwisseling zijn/haar affaire van toén erbij sleuren. Als je met elkaar wil voort gaan, moet je vooruit kijken - niet achteruit.

Zoek de juiste therapeut.

Schakel iemand in die jullie relatie(probleem) van op afstand bekijkt. Een therapeut kan zowel 'dader' als 'slachtoffer' wijzen op gebreken, en hij kan trucjes aanreiken om er als koppel samen voor te gaan. Een therapeut toont jou de goeie eigenschappen van je partner, want zelf zie je die nu even niet.

Vaak krijgt het eigen seksleven een 'boost' na overspel.

Doe de soa-test

Passionele, stiekeme seks durft onveilig te zijn, en aan dat gevaar ben ook jij blootgesteld geweest. Het is belangrijk dat jullie een volledige soa-test ondergaan. Zonder zo'n test is het onmogelijk om terug van seks te genieten. Wat dat betreft, geen paniek: vaak krijgt het eigen seksleven een 'boost', na overspel. Omdat de bedrogene zich wil bewijzen, en zijn/haar territorium opnieuw wil afbakenen.

thinkstock Natuurlijk wil je de 'minaar/minnares' de duivel aandoen, en wens je hem/haar een ongeneeslijke huidaandoening toe, maar steek daar geen energie in.

Maak er geen deurmat van.

Je partner ging vreemd en hij/zij zal het boetekleed dragen - dat spreekt. Iemand die jullie (gezins)leven zo vergokt, dient op de blaren te zitten. Maar als jij je partner te lang blijft 'straffen', kom je nergens. Je kan hem/haar als deurmat gebruiken, maar jullie relatie wordt er niet beter van. Wil jij je leven slijten met iemand op wie je alleen maar neerkijkt? Nee!

Laat hem/haar afscheid nemen

Sta toe dat je partner de periode 'afsluit'. Zeker in het geval van een langere affaire, is er - of jij dat nu wil of niet - een 'band' ontstaan tussen jouw partner en die andere. Afscheid laten nemen is belangrijk. Anders is de kans reëel dat het aansleept.

Als jij je partner te lang blijft 'straffen', kom je nergens.

Begraaf 'die andere'

Natuurlijk wil je de 'minaar/minnares' de duivel aandoen, en wens je hem/haar een ongeneeslijke huidaandoening toe, maar steek daar geen energie in. Die energie gebruik je beter voor je eigen relatie. Begraaf de boosdoener ver weg in je gedachten, daar zit hij/zij goed. Uiteindelijk ben jij het - niet 'die andere' - die verder gaat met je partner.

Negeer advies van vrienden

Gedeelde smart is halve smart, en dit soort drama moét je delen met een goeie vriend(in). Maar beperk het aantal vertrouwelingen. Want lang niet iedereen heeft het beste met je voor. Wellicht bots je op onbegrip of op foute opmerkingen als: 'Ik had het altijd al wel gezién in hem/haar'. Laat zulk advies links liggen en volg je (gebroken) hart.

Neem geen wraak

Oog om oog, tand om tand? Niet zo in dit geval. Je ego kreeg een deuk en het is onzekerheid troef, maar je laten opkrikken door een ander heeft nu geen zin. Het zal je nog verwarder maken dan je al was. Neem meer tijd voor jezelf, ga wat vaker op stap met vriend(inn)en maar blijf weg van troostende armen die méér verwachten dan een knuffel.

Besluit je bij elkaar te blijven? Doe het dan voor elkaar, niet voor het huis of de kinderen

Kies niet voor het huis

Na overspel sta je op een kruispunt: scheiden of blijven. Als je gaat voor het tweede, kies dan voor elkaar. Niet voor de kinderen, niet voor het pas verbouwde huis of de gezamenlijk zichtrekening, maar voor elkáár. Verwacht niet te snel wonderen, maar vertrouw op júllie basis: liefde. Kans is groot dat jullie opnieuw verliefd worden. Omdat jullie elkaar bijna kwijt waren.