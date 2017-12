Omgaan met je ex op sociale media, zo doe je het Timon Van Mechelen

15u48 0 BrunoPress Seks & Relaties In pre-internettijden moest je enkel geconfronteerd worden met je ex bij een toevallig weerzien in de supermarkt of op café. Met dank aan sociale media kun je anno 2017 geen moment meer ontsnappen aan je vroegere partner. Dag in dag uit word je met hem of haar geconfronteerd, weet je exact wat hij of zij eet en wanneer er een nieuwe liefde in het spel is. Alles en iedereen blokkeren en vergeten dan maar? Het hoeft niet (altijd) zo drastisch. Een gids over hoe je kunt omgaan met je ex op sociale media.

Wat je ook doet, ga niet stalken

De kracht van sociale media is dat het ons toelaat informatie snel op te zoeken, en dat we ongestraft iemands persoonlijke leven kunnen binnendringen. Dat opent natuurlijk heel wat mogelijkheden voor wie in het privéleven wil binnendringen van een ex. Of je nu wil weten of hij of zij nog steeds hetzelfde werk doet, al iemand nieuw ziet of omdat je terug een relatie wil, het is knap lastig om niet elke post en getagde foto te checken. Daar dient sociale media nu eenmaal voor.

En toch is het belangrijk om die drang tegen te houden. Zelfs “snel even een kijkje nemen” berokkent meer kwaad dan goed en zal je ongetwijfeld kwetsen.

Zet ‘Op deze dag’ uit op Facebook

Met ‘Op deze dag’ krijg je herinneringen te zien van een specifieke dag in je Facebook-geschiedenis waarop je kunt terugkijken. Denk daarbij aan je eigen berichten en berichten van anderen waarin jij bent getagd, levensgebeurtenissen en datums waarop je met iemand op Facebook vrienden bent geworden. Allemaal leuk en wel, maar wil je er echt aan herinnerd worden dat je exact 3 jaar geleden met je ex op citytrip in pakweg Berlijn was?

Zet de meldingen voor ‘Op deze dag’ dus uit voor je eigen bestwil. Dat doe je door naar facebook.com/onthisday te surfen, klik op Meldingen en selecteer daarna Geen. Je kunt de herinneringen dan alsnog bekijken, maar je wordt er niet meer dagelijks mee geconfronteerd.

Blokkeren zonder te ontvrienden

De Ontvolg-functie is helaas alleen beschikbaar op Facebook, maar is wel een ideale tussenweg tussen het dramatische Ontvrienden en nog alles van je ex zien passeren op je tijdlijn. Het wordt ook wel eens omschreven als ‘anoniem negeren’ en dat klopt helemaal. Je ziet geen statusupdates, foto’s of tags meer, maar je blijft nog steeds vrienden en je kunt de persoon in kwestie later ook gewoon terug volgen. Extra voordeel, de mensen die je ontvolgt krijgen hier geen melding van.

Andere platformen zoals Instagram en Snapchat hebben deze functie niet. Als je niet dagelijks met je ex geconfronteerd wil worden, zit er niets anders op dan ontvrienden. Al is daar natuurlijk helemaal niets mis mee, de meeste exen zullen hier vast begrip voor kunnen opbrengen. En zelfs als ze het wel kinderachtig of te drastisch zouden vinden, ben je toch niet meer samen dus daar hoef je jezelf eigenlijk niets van aan te trekken.

Wat met gemeenschappelijke vrienden?

Je ex ontvrienden of ontvolgen is één ding, maar wat met vrienden van je ex of gemeenschappelijk vrienden? Als je vrienden op sociale media met hen blijft, is de kans alsnog groot dat je om de haverklap op foto’s van je ex stoot. En voor je het weet ben je toch nog je ex aan het stalken, maar dan gewoon via andere mensen.

Iedereen verwijderen of blokkeren is heel drastisch, want in theorie hebben zij niets met jullie breuk te maken (zo wel, dan doe je er natuurlijk wel goed aan om het sociale media contact te verbreken). Een tussenoptie is om ook hen te ontvolgen op Facebook, en op Instagram Stories kun je hun profiel uitschakelen. Dat doe je door een paar tellen op hun profielfoto te drukken, waarna je de Uitschakelen optie automatisch te zien krijgt. Hun Stories komen dan niet meer automatisch bovenaan te staan, al kun je ze wel nog bekijken als je naar hun profiel gaat.

Weet dat gemeenschappelijke vrienden een moeilijk onderwerp zijn bij elke relatiebreuk. En door sociale media word je helaas alleen maar meer met je neus op de feiten gedrukt. Als ze afspreken met jouw ex zonder jou, is daar anno 2017 nu eenmaal (meestal) wel iéts van terug te vinden op Facebook en Instagram en dat kan erg pijnlijk zijn. Je daar zo weinig mogelijk van aantrekken en er open met hen over communiceren is en blijft de enige oplossing.

Vermijd emotionele statussen en foto's

Veel mensen voelen de drang om na een breuk een grootse aankondiging te maken over hun nieuwe relatiestatus op sociale media. Gaande van “Terug single and ready to mingle” tot een post schrijven over hoe slecht je ex je wel niet behandeld heeft. Natuurlijk kan dat even deugd doen, maar eens de heftigste emoties zijn gaan liggen, schaam je jezelf wellicht te pletter voor je uitlatingen. Laten voor wat het is dus. Je bereikt er niets mee en het komt eigenlijk vooral kleinzerig en kinderachtig over.

Laat een app het vuile werk voor je opknappen

Ben je helemaal klaar met je ex en vind je Ontvolgen en Stories uitschakelen te milde opties? Download dan snel de app Killswitch. Die verwijdert alle getagde foto’s, video’s en statussen tussen jou en je ex in één klap en bewaart ze in een geheim mapje. “Zo hoef je nooit meer op het stomme gezicht van je ex te kijken als je Facebook opent, zonder dat je ook zelf maar iets van moeite moet doen”, aldus de beschrijving op de site van Killswitch.