Omgaan met een seksloos huwelijk doe je zo MV

20 augustus 2018

11u32

Bron: The Guardian 0 Seks & Relaties Waar jullie relatie in het begin nog nieuw en spannend was, hangen jullie nu ’s avonds maar gewoon wat tegen elkaar aan. Het vuurwerk? Dat is ver te zoeken. Het is doodnormaal dat er na enkele jaren sleur in je relatie kruipt, maar wat doe je er eigenlijk aan?

Dat seksleven is de laatste jaren van een dikke tien op tien naar een mager zesje gezakt. Werk, vrienden, kinderen, de was en de plas: tijdsgebrek is een veelgehoord excuus. Niet verwonderlijk dat ‘seksloos huwelijk’ een van de meest gegoogelde zoekopdrachten is. Zo’n sleur in je seksleven is gelukkig makkelijk te doorbreken, op voorwaarde dat er niets medisch aan de hand is natuurlijk.

Denk goed na over wanneer je praat

Er zijn verschillende redenen waarom mensen stoppen met seks: stress, ziekte, zorgen over de prestatie, een laag libido, leeftijd, menopauze en een laag zelfbeeld. Het is gemakkelijk om je seksleven uit te laten doven, maar het onderwerp aanhalen kan moeilijk zijn. Zoek een comfortabel moment voor jullie beiden, een waarop jullie niet gestoord zullen worden. Vermijd de slaapkamer en doe het zeker niet wanneer je jouw partner net probeerde te overtuigen om samen tussen de lakens te duiken.

Luister

Wanneer onze partner nooit zin heeft, zien we dat vaak als een belediging voor onszelf. Maar dat is niet altijd het geval. Probeer er niet van uit te gaan dat ze je niet meer aantrekkelijk vinden en leg hen geen woorden in de mond. Het is zo moeilijk om erover te praten, een extra schuldgevoel is echt uit den boze.

Wees eerlijk

Met jezelf en elkaar. Doen jullie beiden minder moeite? Denk: in een oude T-shirt met ongewassen haar en tanden in bed kruipen. Kijk, niemand verwacht een supermodel dat er altijd geweldig uitziet, maar je moet er toch voor zorgen dat je een beetje verzorgd voor de dag komt. Uiteraard, je houdt van elkaar los van hoe je eruit ziet en een rolletje extra of een puistje hier en daar heeft daar geen effect op. Maar wat meer moeite zo nu en dan doet de temperatuur gegarandeerd opnieuw stijgen.

Beslis hoe belangrijk seks voor jullie is

Willen jullie andere dingen op de tweede plaats zetten om aan jullie seksleven te werken? Sommige mensen zijn perfect gelukkig met een leven zonder seks. Maak uit of dat voor jullie ook het geval is.

Wees geduldig en lief

Als seks niet even belangrijk is voor jullie beiden, probeer je partner dan niet te gaan dwingen om elke avond te vrijen. Wees lief en praat over wat hen tegenhoudt. Een open relatie voorstellen? Slecht idee. Trek er samen op uit, maak het gezellig en breng meer tijd door met elkaar. Wanneer jullie band terug hechter is, komt intimiteit vaak vanzelf.

Doe het even niet

Verban seks. Ja echt. Therapeuten raden vaak aan om geen seks te hebben wanneer het even stroef loopt. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar even de pauzeknop induwen stopt de stress die erbij komt kijken.

Baby steps

Is je seksleven helemaal op sterven na dood? Probeer het dan met kleine stapjes terug op te bouwen. Elkaars hand vasthouden op straat, een zoen geven voor je naar het werk vertrekt, elkaar een massage geven en zo stilaan verdergaan. Het idee hierachter is dat je elkaar gaat herontdekken en op deze manier de spanning opnieuw opbouwt.

