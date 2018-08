Oldskool tips om de vonk in je relatie weer aan te wakkeren LDC

06 augustus 2018

09u53

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Terwijl jullie relatie in het begin nog nieuw en spannend was, kruipen jullie nu 's avonds vaak samen in de zetel. Gezellig? Jazeker, maar de rollercoaster van kriebels in de buik is ver te zoeken. Het is normaal dat de sleur er na enkele jaren insluipt, maar wat kan je eraan doen?

Een reis, een weekendje weg, een date naar de cinema of 's avonds uit eten gaan. Het zijn stuk voor stuk momenten die de verliefde kriebels van weleer kunnen aanwakkeren, maar het zijn vaak de meest simpele dingen die de sleur écht verhelpen. Dat zegt ook psychotherapeut Tom Bruett. "Door samen kleine rituelen uit te voeren, wordt jullie relatie opnieuw een pak hechter", vertelt de Amerikaan aan Bustle. Hoe onnozel of onbenullig zulke activiteiten ook lijken, ze helpen wel om dichter naar elkaar toe te groeien.

1. Ga eens samen dansen

Als je moet kiezen tussen een avondje uit of gezellig thuis 'hangen', dan is de keuze vaak snel gemaakt. Zeker als je niemand anders kent op het feestje of twee linkervoeten hebt. Toch is het een goed idee om er eens op uit te trekken. Of het nu een lokale fuif is zoals vroeger of een liveband in een jazzcafé: dansen brengt je letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar.

2. Speel een gezelschapsspel

Maak er een wekelijkse of maandelijkse traditie van om eens een gezelschapsspel te spelen. Het lijkt misschien saai en oubollig, maar een beetje vriendelijke competitie kan jullie relatie best deugd doen. Haal Monopoly of een ander bordspel boven, en je zal zien dat het gepaard gaat met heel wat geflirt en geplaag.

3. Staar naar de sterrenhemel

Oh zo cliché, maar wel effectief. Rij naar de boerenbuiten, neem een dekentje en wat bubbels mee en vlij jezelf neer in elkaars armen. "Wat tijd in de buitenlucht is goed voor je mentale welzijn en helpt je ontspannen", zegt ook Bruett.

4. Overloop de dag

Het klinkt vanzelfsprekend, maar neem elke avond de tijd om bij te praten. 'Wij doen dit al', denk je misschien. Maar wees eens eerlijk: hoe vaak word je afgeleid door je telefoon of gaat het gesprek verder dan een simpele 'Hoe gaat het?'? "Reserveer een halfuur om te praten met je wederhelft, eventueel met een glas wijn erbij", raadt therapeut Patrick Di Vietri aan.

5. Laat handgeschreven briefjes achter

"We hebben tegenwoordig meer de neiging om elkaar een berichtje te sturen dan om iets neer te pennen", meent Helen Odessky, klinisch psycholoog en schrijfster van Stop Anxiety From Stopping You. Jammer, vindt Odessky, want "handschrift is veel persoonlijker en een kort liefdevol kattebelletje kan je relatie sterker maken".

6. Kruip samen achter de kookpotten

We hebben het allemaal druk, druk, druk. Dus het is logisch dat je niet altijd de tijd vind om samen te koken. Integendeel, het gebeurt steeds vaker dat mensen eten afhalen of laten bezorgen. Daar is ook helemaal niets mis mee, zolang je af en toe tijd vrijmaakt om samen te kokerellen. Of je nu met tweetjes klungelt of een Instagramwaardig gerecht op tafel tovert: je zal zien dat het je avond ietwat romantischer maakt.