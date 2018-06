Oeps: mensen verklappen de meest gênante nieuwe dingen die ze uitprobeerden in bed Liesbeth De Corte

07 juni 2018

14u56

Bron: Huffington Post 0 Seks & Relaties Iedereen begaat wel eens een flater tussen de lakens. Op het moment zelf is dat geen pretje, maar achteraf is het vaak des te grappiger. Of op z’n minst kunnen andere mensen er toch goed mee lachen. Daarom werd er op Reddit een rondvraag gelanceerd naar de meest gênante ervaringen van mensen die tijdens een vrijpartij iets nieuw wilden proberen. Een aantal opvallende antwoorden.

1. "Ik vroeg aan mijn toenmalig lief of hij me wou 'spanken'. Hij stopte tamelijk abrupt, keek me aan en vroeg verbaasd "Waarom?". Weg sfeer."

2. "Tijdens de rust van een voetbalmatch begonnen we wat te rotzooien. Toen de wedstrijd weer begon, zette ik me achter haar zodat ik ook nog naar tv kon kijken. Bij de eerstvolgende goal ontdekte ik al snel dat ze dat niet bepaald kon appreciëren."

3. "Ik heb dat verhaal al eens verteld, maar een vriend van me (yeah right, red.) had een meisje ontmoet die had verteld dat ze wel hield van ruwe en brute dingen. Met die opmerking in gedachten, begon hij haar tijdens de seks te wurgen. Zij barstte in tranen uit en moest haar meteen naar huis brengen. Dat was dus 20 minuten stilte in de auto want geen van de twee wist wat ze moesten zeggen."

4. "Het nummer van The Fresh Prince of Bel-Air kwam plots op de radio terwijl we bezig waren. Zij zat op mij, en voor ik het goed en wel doorhad begon ik spontaan mee te zingen met de lyrics. Ze reageerde echt kwaad en gaf me gewoon een mep."

5. "Op een avond had ik een potentiële one night stand mee naar huis gebracht. Hij zag mijn doos vol met speksspeeltjes en vroeg of hij er eens door kon snuisteren. Ik zei "Natuurlijk!" en ging even naar de badkamer. Toen ik terugkwam, was hij ribbedebie en nergens meer te bespeuren."

6. "Ooit heeft er eens een meisje in mijn ballen gebeten omdat ze had gelezen dat mannen dat leuk vinden. Fuck Cosmo."

7. "Toen we bezig waren op z'n hondjes kreeg ik plots het idee om anaal iets te proberen. Ik had iets gelijkaardig gezien in een pornofilm en dacht dat ze het wel leuk zou vinden. Niet dus. Geschrokken draaide ze zich om en vroeg ze wat ik in godsnaam ging doen. Ik was zo beschaamd dat ik zei: "Niets!". Dan deden we gewoon voort alsof er niets gebeurd was."