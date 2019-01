O-o-o-orgasme: alle voordelen van een orgasme voor je lichaam én gezondheid NA

20 januari 2019

10u58

Bron: Refinery29 0 Seks & Relaties Je hebt geen expert nodig om te weten dat een orgasme heel wat doet voor je geestelijke gezondheid. De onwillekeurige samentrekkingen en het bevrijdende gevoel achteraf, in combinatie met de ‘goed gevoel’-stofjes die vrijkomen, maken je instant ontspannen, gelukkiger en meer verbonden met je partner. Maar de voordelen van een orgasme reiken veel verder dan je goed voelen.

Volgens verschillende onderzoeken heeft een orgasme immers nog tal van voordelen voor je gezondheid. Zo zou regelmatig klaarkomen je immuniteit verbeteren, je pijngrens verhogen, je hoofdpijn wegnemen, je bloedsomloop verbeteren, je menstruatiecyclus reguleren en je beter helpen te slapen volgens sekstherapeute Vanessa Marin. “Het is echt verbazingwekkend wat een orgasme allemaal kan doen met je lichaam en gezondheid.”

Psychologe Rachel Needle vertelt dan weer dat orgasmes niet alleen goed zijn voor je lichaam, maar ook voor je geestelijke gezondheid. “De feelgoodstofjes en de hormonen die vrijkomen, met name oxytocine, beter bekend als het knuffelhormoon, en dopamine, een ander ‘goed gevoel’-stofje, verbeteren instant je humeur.”

Dat gezegd zijnde, als je geen orgasme kan krijgen of er veel moeilijkheden mee ondervindt (zoals 10 à 15% van de vrouwen), is het mogelijk dat een orgasme krijgen je net meer stress bezorgt. “Voor vrouwen is het vaak moeilijker om een orgasme te krijgen waardoor ze ook meer druk ervaren als het niet meteen lukt. En die druk kan op zijn beurt weer zorgen voor een blokkade waardoor het klaarkomen nog moeilijker verloopt. Probeer je er dus niet op te focussen en vooral te ontspannen”, aldus Marin.

En zelfs zonder orgasme, is seks een goede en leuke manier om je humeur, zelfvertrouwen en lichaamsbeeld op te krikken en stress te verminderen. Needle: “Seksuele tevredenheid draagt bij aan een goede levenskwaliteit. Vrijen of masturberen kan immers spanning verlichten en je beter doen functioneren. Het doet je even wegvluchten uit de realiteit en je zorgen vergeten. Kortom, ideaal om je mentale gezondheid een boost te geven.”