Nora is pas getrouwd en nu al ongelukkig: “Mijn man verstikt me zo”

Seks & Relaties

Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck weet raad.

Tien maanden geleden stapte Nora (43) in het huwelijksbootje met Bob (52). Hij beloofde haar het leven van een prinses, maar de realiteit draait heel anders uit, zo vertelt ze in een Gents cafeetje. “Hij wil áltijd bij mij zijn, hij controleert me constant. Ik zie hem graag, maar ik krijg geen adem meer.” Verslag van een verstikkende relatie.