Exclusief voor abonnees Nooit zin in seks? “Avondje met sexy lingerie en kaarsen zal het niet oplossen” Lene Kemps

28 juni 2019

17u55

Bron: Content redactie 0 Seks & Relaties Steeds meer vrouwen stappen ervoor naar de seksuoloog: geen zin in seks. Alles zit goed in de relatie en toch is vrijen meer een last dan een lust. “Je kan écht wel opnieuw leren genieten”, zegt seksuoloog Ingeborg Timmerman. “Ik probeerde inzichtelijk te maken waar het bij vrouwen vastloopt, want het is toch vreemd dat je een fijne man hebt en je met hem geen leuke dingen wil doen?”



De vergelijking met de pot is bekend. Het eerste jaar van je relatie steek je er telkens als je seks hebt een erwt in. Alle volgende jaren neem je er bij elke vrijpartij een erwt uit. Conclusie: je krijgt die pot nooit meer leeg. Geen idee of iemand dat ooit echt heeft uitgeprobeerd, maar voor de meeste koppels is het een waarheid als een koe: hoe langer je samen bent, hoe minder groot het verlangen naar seks wordt.

Hoewel mannen ook hun problemen hebben, zijn het toch vooral vrouwen die worstelen met een gebrek aan zin. Onderzoek in de VS en Groot-Brittannië heeft het over veertig procent van de vrouwen die ermee te maken krijgt, en 15 procent die er voortdurend mee kampt. In relaties die korter duren dan een jaar zegt 79 procent van de vrouwen één of meerdere keren per week seks te hebben. Na vijf jaar is dat nog 29 procent. Het is de klacht van deze tijd: voor veel vrouwen hoeft seks niet meer zo nodig.

“Ik hoor het vaak in mijn praktijk”, zegt seksuologe Ingeborg Timmerman. “Dat grote schuldgevoel. ‘Ik heb een liefdevolle partner, onze relatie is best wel goed, en toch heb ik geen zin om te vrijen. Wat is er mis met me?’”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis